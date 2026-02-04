2p
Közérdekű Választás 2026

Hamarosan fontos levél tűnhet fel a postaládában

mfor.hu

Már postázzák a választási értesítőket.

Megkezdte a választási értesítők postázását az április 12-ei országgyűlési választásokra a Nemzeti Választási Iroda – közölte az NVI.

Hozzátették: a választási értesítők postázását a február 4-ei névjegyzéki adatok alapján kezdték meg. Közölték azt is, az értesítőket az NVI nem csupán postán, hanem a választópolgár elektronikus tárhelyére is megküldi, amennyiben rendelkezik tárhellyel.

Érkeznek a választási értesítők
Érkeznek a választási értesítők
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítő a választó személyes adatai mellett tartalmazza a választással kapcsolatos legfontosabb információkat: a szavazókör számát és címét, ahol a választópolgár szavazhat, a szavazás idejét. Az értesítő továbbá tájékoztatást nyújt arról, mely igazolványok bemutatásával lehet voksolni, részletes információkat tartalmaz a választási kérelmek benyújtásáról, és felsorolja a legfontosabb határidőket.

A postán megküldött választási értesítőket QR-kóddal látta el az NVI, amelyek az elektronikus ügyintézést segítik elő.

Közölték azt is, az értesítőket február 20-áig küldik meg a választópolgároknak. Amennyiben valakihez nem érkezik meg az értesítő, vagy az megsemmisül, akkor a helyi választási irodától igényelhető új értesítőt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Erre senki se számított: tízből kilenc palackot visszaváltottak a magyarok

Erre senki se számított: tízből kilenc palackot visszaváltottak a magyarok

A MOHU REpont visszaváltási rendszerében több mint 3 milliárd italcsomagolást váltottunk vissza Magyarországon 2025-ben, ami a piacra dobott italcsomagolások csaknem 90 százaléka. A visszaváltópontok száma is jelentősen bővült, és az egy főre jutó visszaváltott palackok száma is nőtt az előző évhez képest. A REpontokon visszaváltott palackok hulladéka újra lesz hasznosítva, így megvalósul a körforgás. 2025-ben már megjelentek a boltokban az első olyan palackok is, amelyek alapanyaga a REpont automatákban visszaváltott palackokból készült. 

Autósok figyelem: négy és fél éves mélyponton a benzin ára

Autósok figyelem: négy és fél éves mélyponton a benzin ára

2021 őszén volt 551 forint a benzin.

Itt van minden, amit a januári rezsistopról tudni lehet

Itt van minden, amit a januári rezsistopról tudni lehet

Közleményt adott ki az MVM a részletekről.

Figyelem: nagy változás történt a napelemeknél

Figyelem: nagy változás történt a napelemeknél

Több ponton módosult az Otthoni Energiatároló Program (OETP) szabályozása, dokumentációja.

Bombafenyegetést kapott több iskola és intézmény – ukrán nyelven

Bombafenyegetést kapott több iskola és intézmény – ukrán nyelven

Összesen hét oktatási intézménybe és kilenc közintézménybe érkezett ukrán nyelvű bombafenyegetést tartalmazó email pénteken – közölte az ORFK.

Az év első nagy kormány-Budapest csörtéje: hatósági inkasszó a fővárossal szemben

Az év első nagy kormány-Budapest csörtéje: hatósági inkasszó a fővárossal szemben

A kötelezettségeket mindenkinek meg kell fizetnie – a Magyar Államkincstár hatósági inkasszót nyújtott be! – erről posztolt a közösségi oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Kiderült, hogy ha Orbán Viktor visszalépne, kit látnának a helyén szívesen a fideszes szavazók

Kiderült, hogy ha Orbán Viktor visszalépne, kit látnának a helyén szívesen a fideszes szavazók

A kormánypárti szavazók körében Szijjártó Péter a legnépszerűbb Orbán Viktor lehetséges utódjaként, miközben Lázár János támogatottsága jóval alacsonyabb – derül ki a Publicus Intézet friss, a Népszava számára készült kutatásából.

Újabb párt jelentette be, hogy nem indul el áprilisban a Fidesz ellen

Újabb párt jelentette be, hogy nem indul el áprilisban a Fidesz ellen

Nem indul a választáson a Cseh Katalin és Barabás Richárd fémjelezte Humanista Párt.

Jó csapatot ígért és a verseny mellett tett hitet Kapitány István

Jó csapatot ígért és a verseny mellett tett hitet Kapitány István

A Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője a HVG-nek adott interjút.

Új bejelentés a rezsistopról, megvan, hogy miből fogja kifizetni a kormány

Bejelentés jött a rezsistopról, megvan, hogy miből fogja kifizetni a kormány

Nagy Márton a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kormány miből finanszírozza a háztartások januári rezsiszámlájának 30 százalékos átvállalását.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168