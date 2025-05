Hamarosan leáll a Telekom szolgáltatása, itt a lista, mely településeken

A Telekom továbbá tájékoztatta arról az ügyfeleket, hogy május 12-én, 13-án, 14-én, 15-én, 19-én, 20-án, 21-én, 22-én, 26-án, és 27-én is lesznek ilyen jellegű leállások karbantartás és hálózatfejlesztés miatt. Ezekről IDE kattintva lehet informálódni.

A Telekom felhívta a figyelmet arra, hogy a karbantartás után is előfordulhat, hogy nincs jel a készülékeken, ebben az esetben érdemes újraindítani azokat. Ha a probléma az újraindítás után is fennáll, akkor fel kell hívni a szolgáltató 1414-es számát.

A leállás a késő esti órákban indul, de nem országos szintű lesz. A Telekom közzétette azoknak a településeknek a listáját, ahol szünetelhet a szolgáltatás. Budapest egyes kerületeiben is leállhat az internet, a TV, és a telefon.

Ennek okán több órára is szünetelhet a szolgáltatás, nem lesz sem telefon, sem TV, sem internet.

