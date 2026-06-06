Hamarosan rázúdul a tömeg a vasútra, így készül a MÁV

A MÁV-csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt egy Facebook-videóban jelentette be, hogy a megszokott balatoni járatok többsége idén is közlekedik, ugyanakkor több helyen finomhangolták a kínálatot az elmúlt évek tapasztalatai alapján.

Évről évre hárommillió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV-csoport idén is kiemelten készül. Az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy

csökkentsék a lassújelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön.

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Hozzátette, ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden.

A vezérigazgató elmondta: a Balatonra közlekedő FLIRT és KISS motorvonatok Budapest és Székesfehérvár között ki tudják használni az óránkénti 160 kilométeres pályasebességet. Ezek ugyan elővárosi vonatok, de a MÁV legkorszerűbb eszközei.

Hegyi azt mondja, reményei szerint – az elmúlt napokban bejelentett járműfejlesztések hatására – 3-4 év múlva már távolsági motorvonatokkal is lehet a Balatonra utazni.

Az év újdonsága, hogy a Kék Hullám Intercity vonatokban Tapolca felé, illetve a Békés Intercity vonatokban Békéscsaba felé megjelennek az ÖBB-től (Osztrák Szövetségi Vasutak) kölcsönkapott kocsik is.

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Problémák is lehetnek

Hegyi Zsolt kiemelte: a MÁV készül arra, hogy ha bármi gond történne, akkor gyorsan közbe tudjanak avatkozni. A kiemelt balatoni állomásokon ott lesznek azok a kollégák, akik tájékoztatást tudnak nyújtani, és a tartalék buszok is rendelkezésre fognak állni.

Évről évre rengetegen választják a közösségi közlekedést, a vasúti közlekedést azért, hogy a Balatonra eljuthassanak – mondta a vezérigazgató. A vidéki közvetlen kapcsolatok idén is megmaradnak: az Alföldről, Kelet-Magyarországról és a Dunántúl több nagyvárosából közvetlen járatokkal lehet eljutni a Balatonhoz.

Számos járaton jelentős biciklis kapacitás áll rendelkezésre (a kerékpárosok számára továbbra is kötelező a kerékpárhelyjegy váltása); a gyorsabb beszállást több állomáson és egyes vonatokon diákmunkások is segítik majd – tette hozzá.

Hegyi Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári menetrend adatait folyamatosan viszik be az elektronikus rendszerekbe, így a következő napokban a MÁVPlusz alkalmazásban is elérhetővé válnak.