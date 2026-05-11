Hamis katonai behívókkal riogatták a magyarokat

Hamisított katonai behívók miatt zaklatás vétségének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen az Esztergomi Rendőrkapitányság – közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon hétfőn.
A tájékoztatás szerint online hírportálokon jelent meg, hogy Dömösön több emberhez is hamisított behívókat juttattak el ismeretlenek. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz.
A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban megjelent behívó nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó. Ezért kérik, hogy amennyiben bárki ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen