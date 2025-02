Harangoztak a madzagos internetnek?

A fejlemény első pillantásra nehezen magyarázható, hiszen ezen országok között olyan is van, amelyben alig egy éve, és olyan is, amelyben már hat-nyolc esztendeje esik vissza ez a mutató. Egyes országokban ráadásul nagyon magas ellátottsági szintről, míg másokban közepes értékről indult a visszafejlődés. Az NMHH elemzői szerint elsősorban mindenütt a mobilinternet-használat gyors felfutása ágyazott meg a vezetékes szolgáltatások visszaesésének – ha ugyanis valahol a szolgáltatók nagyon jó minőségű és kedvező árú mobilinternetet kínálnak, sok fogyasztó meggondolja, egyáltalán szüksége van-e még vezetékes internet-előfizetésre saját igényei kielégítéséhez.

Az OECD 2023-as adataiból mindeközben az is látható, hogy nyolc uniós országban már csökkenni kezdett a vezetékes internetre előfizetők száma – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). Az átalakulásról Sugatagi Gábor, az NMHH Piackutatási és Piaci Monitoring Osztályának vezetője beszél.

A webhasználat mára a mindennapjaink elválaszthatatlan részévé vált, az internetszolgáltatások pedig ezzel párhuzamosan rendkívül gyorsan fejlődtek. Alig néhány éve jutott el hazánk szinte minden településére a nagy sebességű vezetékes internet, de a korlátlan mobilnet-szolgáltatások évről évre egyre gyorsabbá és megfizethetőbbé válnak. A fejlődés következő állomása lehet, ha a mobilinternet képes lesz egyes háztartásokban teljesen kiváltani a kábeles hozzáférést. Magyarországon ugyan továbbra is növekszik a vezetékes előfizetések száma, egy évtizede azonban ez még évi 5-6 százalékos emelkedést jelentett, míg 2024-ben már csupán egyszázalékos bővülést figyelhettünk meg.

