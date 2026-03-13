Harminc éve létező szja-kedvezménnyel kampányol a kormány az Ügyfélkapun

Meglepő üzenetet kaptak a személyi kedvezményt igénybe vevő állampolgárok az Ügyfélkapujukra. „Magyarország Kormányának Családi Adócsökkentési Programja az Ön 2026. januári jövedelmét a következő összeggel növelte:” – ez áll a levél elején. Majd tételesen felsorolja, hogy a nettó jövedelem 16 140 forint adókedvezmény miatt emelkedett – írja laptársunk, a Klasszis Média csoporthoz tartozó Privátbankár.hu.

Olvasónk, aki ilyen üzenetet kapott, nagyon meglepődött, családi adókedvezményre vagy az anyák szja-kedvezményére ugyanis nem jogosult, az egyetlen cím, amelyen igénybe vesz szja-kedvezményt, a személyi kedvezmény, amelyet a tartós betegséggel, súlyos fogyatékossággal élőknek adnak. Ennek a havi maximális összege bérszámfejtve pontosan nettó 16 140 forint az idén.

Ez az üzenet jött az Ügyfélapura Csakhogy ezt a kedvezményt nem az Orbán-kormány vezette be, már 1995 óta benne van a személyi jövedelemadóról (szja) szóló törvényben, vagyis már a néhai Horn Gyula kormányzása idején is kapták az arra jogosultak. Jelenleg egy 2009-es kormányrendelet sorolja fel, pontosan mely betegségekre vehető igénybe ez a kedvezmény, ez a rendelet is a 16 éve regnáló Orbán-kormány előtt készült, és lépett hatályba.

Az üzenetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) írta alá, és az adóhatóság oldalára belépve ki is derült, hogy ezt a pénzt személyi kedvezmény címén kapta vissza az adózó, semmi köze nem volt egyetlen olyan adókedvezményhez sem, amit az elmúlt tizenhat évben bevezettek. Korábban egyébként soha nem küldött hasonló tartalmú üzenetet az adóhatóság az Ügyfélkapun keresztül az igénybe vett személyi kedvezményről.

A személyi kedvezmény összege a mindenkori minimálbér (ez 2026-ban 322 800 forint) egyharmadának 15 százaléka. Lehet kérni, hogy havonta írják jóvá, de sokan az éves szja-bevallásuk során egy összegben igénylik vissza. Ha valaki jogosult rá, de még nem kérte, érdemes önrevíziót alkalmazni, ezzel ugyanis visszamenőleg akár öt adóévre is visszaigényelhető a pénz.