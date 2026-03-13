Harminc éve létező szja-kedvezménnyel kampányol a kormány az Ügyfélkapun

mfor.hu

Sosem küldött még a NAV külön levelet arról, hogy érvényesítették a fizetésben a személyi kedvezményt. A súlyos betegeknek, fogyatékosoknak járó adókedvezmény már 1995 óta létezik. 

Meglepő üzenetet kaptak a személyi kedvezményt igénybe vevő állampolgárok az Ügyfélkapujukra. „Magyarország Kormányának Családi Adócsökkentési Programja az Ön 2026. januári jövedelmét a következő összeggel növelte:” – ez áll a levél elején. Majd tételesen felsorolja, hogy a nettó jövedelem 16 140 forint adókedvezmény miatt emelkedett – írja laptársunk, a Klasszis Média csoporthoz tartozó Privátbankár.hu

Olvasónk, aki ilyen üzenetet kapott, nagyon meglepődött, családi adókedvezményre vagy az anyák szja-kedvezményére ugyanis nem jogosult, az egyetlen cím, amelyen igénybe vesz szja-kedvezményt, a személyi kedvezmény, amelyet a tartós betegséggel, súlyos fogyatékossággal élőknek adnak. Ennek a havi maximális összege bérszámfejtve pontosan nettó 16 140 forint az idén. 

Ez az üzenet jött az Ügyfélapura
Csakhogy ezt a kedvezményt nem az Orbán-kormány vezette be, már 1995 óta benne van a személyi jövedelemadóról (szja) szóló törvényben, vagyis már a néhai Horn Gyula kormányzása idején is kapták az arra jogosultak. Jelenleg egy 2009-es kormányrendelet sorolja fel, pontosan mely betegségekre vehető igénybe ez a kedvezmény, ez a rendelet is a 16 éve regnáló Orbán-kormány előtt készült, és lépett hatályba. 

Az üzenetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) írta alá, és az adóhatóság oldalára belépve ki is derült, hogy ezt a pénzt személyi kedvezmény címén kapta vissza az adózó, semmi köze nem volt egyetlen olyan adókedvezményhez sem, amit az elmúlt tizenhat évben bevezettek. Korábban egyébként soha nem küldött hasonló tartalmú üzenetet az adóhatóság az Ügyfélkapun keresztül az igénybe vett személyi kedvezményről. 

A személyi kedvezmény összege a mindenkori minimálbér (ez 2026-ban 322 800 forint) egyharmadának 15 százaléka. Lehet kérni, hogy havonta írják jóvá, de sokan az éves szja-bevallásuk során egy összegben igénylik vissza. Ha valaki jogosult rá, de még nem kérte, érdemes önrevíziót alkalmazni, ezzel ugyanis visszamenőleg akár öt adóévre is visszaigényelhető a pénz. 

NEAK: senki ne nyissa meg ezt az sms-t

Veszélyben a TAJ-kártyások, a NEAK csalókra hívja fel a figyelmet. 

Nagyon rosszul jár, ha forgalmi nélkül megy ma tankolni

Kilőtt a benzin és a gázolaj ára a kutakon. Ha nem tud védett áron vásárolni, ráfizet. 

Igyekezzen, ha postán kérné az adóbevallását, már csak pár napja maradt

NAV: hétfőig lehet kérni az szja-bevallási tervezetek postázását.

Autósok figyelem: újabb szabályok jelentek meg a védett áras tankolásról

Elkérhetik a forgalmit, ha védett áron tankol, mert be kell küldeni az adatokat a NAV-hoz.

Szerdától új eszközöket telepítenek a budapesti metrókban

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) március 11-én, szerdán megkezdi a Pay&GO bankkártyás fizetési pilotrendszer kiterjesztéséhez szükséges, új jegyérvényesítő készülékek telepítését a fővárosi metróhálózaton. Így a Pay&GO szolgáltatás április közepétől minden metróvonalon elérhetővé válik – közölte a BKK az MTI-vel kedden.

Folytatódik az adok-kapok, élesen üzent az ukrán külügyminiszter a magyar kormány lépésére

Ukrajna külügyminisztere szerint a törvénytelenség ördögi körébe süllyed Magyarország.

Elárulta Szijjártó Péter, hogy eddig hány magyart sikerült kimenekíteni a Közel-Keletről

Már csaknem ezer embert hoztak a mentesítő járatokkal Magyarországra a háborús zónából – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.

Folytatódik az ukrán pénzszállítók ügye: rendeletben jelentette be a kormány az újabb lépést

Büntetőeljárást indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. Erről jelent meg egy rendelet a Magyar Közlönyben.

Orbán Viktor máris kezdeményezte: feloldás és ársapka jöhet?

Az olajárrobbanást követően célkeresztben az energetikai szankciók feloldása és a benzinárak drasztikus ugrásának megakadályozása.

Valami készül – olajsokk után jelentkezik Orbán Viktor

Brutális áremelkedést produkált éjjel az olaj világpiaci ára, Orbán Viktor emiatt  tanácsát is összehívta

