1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közérdekű

Hatalmas balesetről érkezett hír

mfor.hu

Hármas karambol miatt nagy a torlódás az M3-ason Bagnál.

Baleset miatt több mint 10-12 kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán szombat délelőtt, mert Bag és Kerekharaszt között három jármű összeütközött – közölte az Útinform a honlapján.

A 44-es kilométernél a leállósávon engedik a forgalmat, a menetidő akár egy órával is hosszabb lehet – írták.

Azt javasolják, hogy aki teheti, az a 27-es jelű Gödöllő csomópontnál válassza a 3-as főutat, vagy alsóbbrendű utakon, a Gödöllő-Valkó-Tura-Hatvan útvonalon kerüljön.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Sokáig nem lesz elérhető az Ügyfélkapu+ és a DÁP

Szombat estétől körülbelül vasárnap 13 óráig karbantartják a rendszereket.

Lassan tér magához Ferihegy az utóbbi napok sokkjából

Lassan tér magához Ferihegy az utóbbi napok sokkjából

Az ellátási lánc és a kerozinszállítás a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren várhatóan november 7-én estétől áll helyre.

Nyugdíjasok, OTP-s ügyfelek, autósok figyelem: nagyot változik az élet novembertől

Nyugdíjasok, OTP-s ügyfelek, autósok figyelem: nagyot változik az élet novembertől

Jön a várva várt nyugdíjkorrekció, államosítják a képalkotó vizsgálatokat, és büntet a rendőr, ha téli gumi nélkül lépi át a határt a magyar autós. Az OTP régi internetbankját is megszüntetik a hónap közepén. 

Gulyás Gergely: az amerikai szankciók erősebbek, mint az európaiak, Zelenszkij meghívásáról nem volt szó

Zelenszkijt is meghívják Budapestre? Miért jobbak az amerikai szankciók? Megkérdeztük Gulyás Gergelytől

Először lapunknak reagált a Miniszterelnökséget vezető miniszter a friss, harmadik negyedéves GDP-adatra a mai Kormányinfón. De kérdeztük Gulyás Gergelyt a november 7-i Donald Trump-Orbán Viktor találkozóról is, illetve arról, hogy felmerült-e Volodimir Zelenszkij meghívása egy esetleges jövőbeli budapesti békecsúcsra?

Figyelje a postaládát: szavazási levelet kapnak a külföldön élő magyarok

Figyelje a postaládát: szavazási levelet kapnak a külföldön élő magyarok

Az NVI megkezdte a tájékoztatók kiküldését.

Itt van, hogy változik a budapesti temetők nyitvatartása

Itt van, hogy változik a budapesti temetők nyitvatartása

Erre kell figyelni az időszakban.

11 hónapja lezárták, de jelenleg senki nem dolgozik a Veszprém-Ajka közötti vasúti szakaszon

Egy 150 méteres pálya bénítja a forgalmat.

"Micsoda tragédia! – Orbán Viktor a kenyai repülőgép-katasztrófáról

A miniszterelnök részvétét fejezte ki a repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak.

Az uniós forrásokról beszélt Navracsics Tibor

Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklust, jelenleg a 3. helyen áll a tagállamok között a felhasználás teljessége alapján – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságában.

Nyolc magyar állampolgárságú áldozata is van a kenyai légikatasztrófának

Nyolc magyar állampolgárságú áldozata is van a kenyai légikatasztrófának

Nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány tartózkodott azon a kisrepülőgépen, amely lezuhant kedden Kenya partvidékén, a légikatasztrófának nincsenek túlélői.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168