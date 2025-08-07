2p
Hatalmas fogásuk volt a fináncoknak

Ukrán, moldáv és bolgár állampolgárokat gyanúsítottak meg különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás bűncselekmény elkövetése miatt.

Júliusban több mint hárommilliárd forint forgalmi értékű illegális dohányterméket foglaltak le a pénzügyőrök, gyanúsítottként 23 embert hallgattak ki, akik közül a bíróság három ember esetében bűnügyi felügyeletről, míg 11 ember esetében a letartóztatásról döntött – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint több mint 19,5 millió szál hamis cigarettát, 7,7 tonna dohányt, 18,5 ezer Elfbart is találtak.

A júliusi ügyek közül kiemelték, hogy hét külföldi férfit, ukrán, moldáv és bolgár állampolgárokat gyanúsítottak meg különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás bűncselekmény elkövetése miatt.

A külföldiekhez köthetően Pest és Fejér vármegyei raktárakban összesen 635 ezer doboz cigarettát, valamint a gyártáshoz használt alapanyagokat (füstszűrőt, üres cigarettás dobozokat, hatalmas tekercs fóliákat) találtak.

A NAV közlése szerint július közepén intézkedtek egy magyar férfi és utasai ellen, a férfi furgonjában hozzávetőleg 43,5 ezer doboz adózás elől elvont cigarettát szállítottak.

A pénzügyőrök azonosították azt a raktárat, ahonnan az autóban lévő cigaretták származtak, és egy másik, a sofőrhöz köthető tárolót is.

A raktár bérlőjének, egy vietnami férfinak az ingatlanjaiból több ezer doboznyi adózás alól elvont cigaretta, Elfbar, és Pocobar került elő, összesen másfél milliárd forint értékben.

Kiemelték azt is, hogy július 29-én 120 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát, öt tonna dohányt, valamint a gyártáshoz és csomagoláshoz szükséges alapanyagokat foglaltak le egy Pest vármegyei településen, egy telephelyen.

Összesen hat ember ellen indult eljárás, kettejüket költségvetési csalás, négy társukat pénzmosás bűntett elkövetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A hónap utolsó napján egy dohányfeldolgozó üzemet lepleztek le Nyíregyházán, az ügyben három elkövetővel szemben indítottak büntetőeljárást. Nem sokkal később egy benzinkúton állítottak meg egy mikrobuszt, amely szárított dohányleveleket szállított.

A két ügyben 2710 kilogramm dohány foglaltak le, amelynek piaci értéke 140 millió forint – tették hozzá.

