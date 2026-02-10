2p
Közérdekű Adóhatósági razziák, bírságok

Hatalmas razziára készül az adóhatóság a hétvégén

mfor.hu

A virágboltok, édesség-, illatszer- és ékszerüzletek, vendéglátóhelyek számíthatnak leginkább a revizorok érkezésére.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megkezdte Valentin-napi akcióját: a virágboltok, édesség-, illatszer- és ékszerüzletek, vendéglátóhelyek számíthatnak leginkább a revizorok érkezésére, a február közepéig tartó országos ellenőrzéssorozatban főként a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgép használatát, az áruk eredetét, valamint a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálják – közölte a NAV az MTI-vel kedden.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a szabálytalanul működő vállalkozások komoly kockázatot vállalnak: aki nem ad nyugtát vagy nem jelenti be alkalmazottját, kétmillió forintos mulasztási bírságra is számíthat. Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén is ugyanekkora bírság szabható ki, ha a bejelentés nem történik meg még a munkavégzés megkezdése előtt.

Ahol az ellenőrök igazolatlan eredetű árut találnak, ott az érintett vállalkozás az áru forgalmi értékének 40 százalékáig terjedő bírságot kaphat. Ennél a jogsértésnél bírságminimum is érvényes: magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább 200 ezer, cégeknél pedig legalább félmillió forint – ismertette az adóhivatal.

A revizorok munkáját a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtási szakemberei is támogatják. Súlyos jogsértésnél – ha a rendelkezésre álló adatok alapján kétséges, hogy a várható bírságot megfizetnék – a hivatal ideiglenes biztosítási intézkedést alkalmazhat, így a költségvetés védelmében, akár az árukészletet is lefoglalhatja.

A NAV ellenőrzéseivel nemcsak a költségvetési bevételek védelmét szolgálja, támogatja a jogkövető vállalkozásokat is: fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel, bevételeltitkolással tisztességtelen versenyelőnyre törekszenek – áll a közleményben.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Véget ér a pazarlás a divatiparban? Lépéseket tesz az EU

Elfogadtak egy fontos intézkedési tervet.

A holdról is látszik a 15 év konzultációira elégetett pénz összege

A holdról is látszik a 15 év konzultációira elégetett pénz összege

Gigantikus, de a Holdról legalábbis jó eséllyel látható mennyiségű közpénz ment el az üzenetek sulykolására, konzultáció formájában.

Máris eldöntötték, nyert a Fidesz a választáson

Máris eldöntötték, nyert a Fidesz a választáson

Masszívnak nem nevezhető tömeg döntötte el a kérdést.

Létezik! Ez a technológia megelőzhetné a kátyúkáoszt

Létezik! Ez a technológia megelőzhetné a kátyúkáoszt

Erőteljes, mondhatni brutális állapotromlást okozott Magyarország, és méginkább Budapest úthálózatán az elmúlt hetek téli időjárása. A megoldás mégis adott lenne.

Újabb párt jelentette be, hogy nem indul el az áprilisi választáson

Újabb párt jelentette be, hogy nem indul el az áprilisi választáson

Nem indul a Párbeszéd–Zöldek a 2026-os országgyűlési választáson – ezt írta a párt a közösségi oldalán.

Mondjunk nemet az ételrendőrségnek

Ünnepek idején nem nagyon számoljuk a kalóriákat. A január és még talán a február is, többnyire a diétázás időszaka, ami nem azonos a vallási alapú böjttel. A speciális étrendek és a diéták manapság divathullámokra épülnek. Abban mindegyik megegyezik, hogy idő és pénz kell hozzá.

Magyar Péter_jo

Rezsicsökkentés +, vagyonadó, magyar euró, orosz energiafüggés – bemutatta a Tisza a választási programját

A Tisza Párt több mint 200 oldalas választási programja a „Működő és emberséges Magyarország” címet kapta.

Ezt a terméket ne keresse most a Müllerben

Ezt a terméket ne keresse most a Müllerben

Anyatej-kiegészítő tápszertermékek visszahívását kezdeményezte a forgalomból a Müller Drogéria Magyarország Bt. – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szombaton az MTI-vel.

Orbán Viktor és Magyar Péter is színre lép, belpolitikailag mozgalmas nap elé nézünk

Orbán Viktor és Magyar Péter is színre lép, belpolitikailag mozgalmas nap elé nézünk

A kormányt támogató Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése és a Tisza Párt programbemutatója vár ma ránk.

Trump helyett Rubio látogatásával érheti be a magyar kormány, de már februárban

Trump helyett Rubio látogatásával érheti be a magyar kormány, de már februárban

Úgy tűnik, hogy Magyarországra érkezhet a választási kampányban egy magasrangú amerikai politikus, Marco Rubio külügyminiszter személyében. A fő célpont pedig Donald Trump elnök helyett már JD Vance alelnök lehet.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168