Hatósági jegyzőkönyveket hozott nyilvánosságra a Telex a Samsung gödi gyárával kapcsolatban

„Nem borítottak ki semmilyen ügyet. Egy álhírt közöltek. Egy óriási álhírt, egy óriási hazugságcunamit, és ebbe kevertek bele engem is, teljesen alaptalanul. Tehát a rám vonatkozó állításaik szemenszedett hazugságok. [Úgyhogy] a Telex ellen is a szükséges jogi lépéseket a mai napon megtesszük” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden reggel Németh Balázsnak az Igazság Órája műsor adásában.

A Samsung gödi gyárában történt súlyos munkavédelmi hiányosságokról a Telex írt egy hosszú, tényfeltáró cikket. Erről bővebben itt olvashatnak:

A külgazdasági és külügyminiszter a lap riporterének azt állította, hogy a cikk megjelenése előtt nem kérdezték meg a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, illetve Szijjártó Pétert sem az írásban szereplő állításokról. A Telex már tegnap nyilvánosságra hozta az e-mailes megkeresést. Most pedig a hatósági jegyzőkönyveket, a Pest Vármegyei Kormányhivatal határozatait is közölték, a 2021 és 2023 közötti időszakból, a gyár mixing területében mért mérgezéssel és a munkahelyvédelmi problémákkal kapcsolatban.

