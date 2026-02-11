2p
Hatósági jegyzőkönyveket hozott nyilvánosságra a Telex a Samsung gödi gyárával kapcsolatban

A Samsung gödi gyárában történt munkahelyvédelmi hiányosságokról a Telex közölt egy hosszú, tényfeltáró cikket. Szijjártó Péter és a vállalat is tagadja, hogy igazak lennének a lap állításai, amely azonban most nyilvánosságra hozta a Pest Megyei Kormányhivatal határozatait a kérdéses időszakból.

„Nem borítottak ki semmilyen ügyet. Egy álhírt közöltek. Egy óriási álhírt, egy óriási hazugságcunamit, és ebbe kevertek bele engem is, teljesen alaptalanul. Tehát a rám vonatkozó állításaik szemenszedett hazugságok. [Úgyhogy] a Telex ellen is a szükséges jogi lépéseket a mai napon megtesszük” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden reggel Németh Balázsnak az Igazság Órája műsor adásában.

A Samsung gödi gyárában történt súlyos munkavédelmi hiányosságokról a Telex írt egy hosszú, tényfeltáró cikket. Erről bővebben itt olvashatnak:

A külgazdasági és külügyminiszter a lap riporterének azt állította, hogy a cikk megjelenése előtt nem kérdezték meg a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, illetve Szijjártó Pétert sem az írásban szereplő állításokról. A Telex már tegnap nyilvánosságra hozta az e-mailes megkeresést. Most pedig a hatósági jegyzőkönyveket, a Pest Vármegyei Kormányhivatal határozatait is közölték, a 2021 és 2023 közötti időszakból, a gyár mixing területében mért mérgezéssel és a munkahelyvédelmi problémákkal kapcsolatban.

A gödi Samsung gyár reakciójáról ebben a cikkben olvashatnak:

Tíz ember halt meg — köztük az elkövető is — miután egy nő kedden lövöldözni kezdett egy nyugat-kanadai középiskolában, majd magával is végzett — közölte a rendőrség.

Tovább emelkedett a benzin ára.

A virágboltok, édesség-, illatszer- és ékszerüzletek, vendéglátóhelyek számíthatnak leginkább a revizorok érkezésére.

Véget ér a pazarlás a divatiparban? Lépéseket tesz az EU

Elfogadtak egy fontos intézkedési tervet.

Gigantikus, de a Holdról legalábbis jó eséllyel látható mennyiségű közpénz ment el az üzenetek sulykolására, konzultáció formájában.

Masszívnak nem nevezhető tömeg döntötte el a kérdést.

Erőteljes, mondhatni brutális állapotromlást okozott Magyarország, és méginkább Budapest úthálózatán az elmúlt hetek téli időjárása. A megoldás mégis adott lenne.

Nem indul a Párbeszéd–Zöldek a 2026-os országgyűlési választáson – ezt írta a párt a közösségi oldalán.

Mondjunk nemet az ételrendőrségnek

Ünnepek idején nem nagyon számoljuk a kalóriákat. A január és még talán a február is, többnyire a diétázás időszaka, ami nem azonos a vallási alapú böjttel. A speciális étrendek és a diéták manapság divathullámokra épülnek. Abban mindegyik megegyezik, hogy idő és pénz kell hozzá.

Magyar Péter_jo

Rezsicsökkentés +, vagyonadó, magyar euró, orosz energiafüggés – bemutatta a Tisza a választási programját

A Tisza Párt több mint 200 oldalas választási programja a „Működő és emberséges Magyarország” címet kapta.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

