Haza sem akarnak jönni a magyarok ebből az országból

A csökkenés főként a nem állandó lakosként regisztrált magyarokat érintette: számuk három hónap alatt 308 fővel, 950-re csökkent. Ezzel párhuzamosan nőtt a hosszabb távú tartózkodásra jogosító letelepedési engedéllyel rendelkezők száma, januárról áprilisra 7397-ről 7640-re. A tartózkodási engedéllyel élők száma enyhén, 29 fővel esett vissza. A teljes létszám változását a kiutazás és a svájci állampolgárság megszerzése is befolyásolja.

2025 áprilisában 32 323 magyar állampolgárt tartottak nyilván Svájcban – derül ki a Svájci Migrációs Államtitkárság (SEM) legfrissebb adataiból. Ez 115-tel kevesebb, mint januárban, de a létszám továbbra is 32 ezer fölött stabil. A férfiak aránya végig meghaladta a nőkét: áprilisban 16 277 férfi és 15 096 nő szerepelt a nyilvántartásban – írta meg a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár .

