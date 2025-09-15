Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közérdekű Nyugdíj, öngondoskodás

Hektikusan érkeznek a nyugdíjasutalványok

mfor.hu

Időarányosan a posta kicsit kevesebb utalványt kézbesített ki, mint az egyenletes tempó lenne, de az az ígéret, hogy minden nyugdíjas megkapja október 15-ig a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt.

A 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványt eddig 668 591-en kapták meg – tette közzé Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán.

Az államtitkár hangsúlyozta: október 15-ig minden jogosult megkapja a juttatást.

Minden jogosult egységesen 30 ezer forint juttatásban részesül, a mostanáig kiosztott utalványok összértéke átlépte a 20 milliárd forintot.

A Portfolio számításai alapján azonban a kézbesítés sebessége némileg elmarad az időarányosan egyenletesnek tekinthető tempótól: szeptember 1. és október 15. között összesen 45 nap áll rendelkezésre az utalványok kiküldésére, ebből vasárnapig 14 nap telt el, azaz túlvagyunk a rendelkezésre álló idő 31 százalékán.

Nem egyenletes tempóban terítik a postások az utalványt
Fotó: Depositphotos

Az érintetteknek eddig valamivel kisebb hányada kapta kézhez eddig az utalványokat:

A KSH adatai szerint több mint 2,398 millió fő részesült júliusban nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban, a 668 591 fő ennek körülbelül 28 százalékát teszi ki.

A nyugdíjas élelmiszer-utalványokról májusban döntött a kormány, a korábban bejelentett áfavisszatérítés helyett végül ebben a formában kapnak pluszjuttatást a nyugdíjasok és egyéb nyugdíjszerű ellátásokban részesülők.

Az utalványokat december 31-ig lehet hideg élelmiszerekre elkölteni az elfogadóhelyeken, például az élelmiszerboltokban és az őstermelőknél.

