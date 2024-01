Nem indult zökkenőmentesen az Energiaügyi Minisztérium (EM) új, Napenergia Plusz Program névre hallgató napelemes pályázata, hiszen nem sokkal azután, hogy elstartolt, le is halt a rendszer. Az Energiaügyi Minisztérium azonban Facebook-posztjában mindenkit megnyugtat, hogy a rendszerhiba elhárult, minden a legnagyobb rendben, és már négyezren be is nyújtották pályázatukat.

