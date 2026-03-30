Közérdekű Felújítás MNB-cikkek

Hemzsegnek a hibák a vagyonokért renovált MNB-székházban

mfor.hu

Több mint 100 milliárd sem volt elég a jó munkához. Hibák ezreit állapították meg.

Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2025 elején költözött vissza felújított székházába, a Szabadság térre, ám az átvétel után súlyos hiányosságok sorára derült fény. A Telex összeállítása dokumentumok alapján megállapítja, hogy a jegybank összesen 4436 különböző hibát rögzítettek az épületben.
 

A kivitelezést végző Raw Development több javítási határidőt is elmulasztott, ezért a Varga Mihály vezetése alatt álló jegybank kénytelen volt érvényesíteni a szerződésben szereplő biztosítékot.

Az intézmény a 7,99 milliárd forintos keretösszegű bankgaranciából végül 3,03 milliárd forintot hívott le a fennmaradó hiányosságok miatt. Bár a kivitelező vitatta a döntést, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vizsgálata jogosnak ítélte a kártérítést, megállapítva, hogy 3585 hiba kijavítása maradt el.

Akadt 200 milliós tétel is

A szakvélemény különösen zavarónak nevezte az álmennyezetből szivárgó vizet, a mozgó lépcsőkorlátokat és a folyamatosan világító kültéri lámpákat.

A legsúlyosabb tétel egy 200 millió forintra becsült gépészeti hiba volt.

A cszivattyúk nem megfelelő működése miatt a rendszer csak gazdaságtalan üzemmódban tudott hűteni. A szakértők szerint bár az épület alkalmas a feladat ellátására, a rengeteg tervezési és kivitelezési hiba jelentősen megnöveli az üzemeltetési költségeket és zavarja a napi munkavégzést. 

Rászállt az Interpol: eurómilliók siklottak a síelnökhöz

A gyanúsított már jó messzire utazott, de előtte bűnszervezetben semmizhette ki saját szövetségét.

A MÁV összes vonata legalább egy órát késik vasárnap – ez létezik?

Aligha. Habár a MÁV nem a pontosságról híres, elfelejthették átállítani az órát az informatikai rendszerben. 

Éjjel mindenkinél tolvaj járt, csak nézzen a kijelzőre

Hiába számolja, ebből ma egy darabbal kevesebb fog összejönni. Lopott idő.

Még 15 nap a választásokig – fontos információ érkezett

Mától lehet leadni a levélszavazatokat a kijelölt külképviseleteken.

Két héttel a választás előtt hibahatáron belül erősödött a Tisza, nőtt az előnye a Fidesz-KDNP-hez képest – írja a Republikon Intézet friss, március 23-a és 26-a között készített közvélemény-kutatásában.

A Belügyminiszter a Telexnek nyilatkozott Szabó Bence március 25-én nyilvánosságra került interjújáról, amiben a nyomozó arról beszélt, hogy titkosszolgálati eszközökkel, az Alkotmányvédelmi Hivatal nyomására próbálták bedönteni a Tisza Párt informatikai rendszerét.

Az Egyesült Államok és Magyarország kormánya közötti, minősített katonai információk védelméről szóló megállapodás létrehozásáról jelent meg kormányrendelet a Magyar Közlönyben.

Pénzt csaltak ki a rendőrség nevében.

Az MVM már 800 ezret kiküldött.

