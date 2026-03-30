Hemzsegnek a hibák a vagyonokért renovált MNB-székházban

Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2025 elején költözött vissza felújított székházába, a Szabadság térre, ám az átvétel után súlyos hiányosságok sorára derült fény. A Telex összeállítása dokumentumok alapján megállapítja, hogy a jegybank összesen 4436 különböző hibát rögzítettek az épületben.



Kapcsolódó cikk MNB-székház: elképesztő pénzszórásra derült fény Csaknem duplázódtak a költségek.

A kivitelezést végző Raw Development több javítási határidőt is elmulasztott, ezért a Varga Mihály vezetése alatt álló jegybank kénytelen volt érvényesíteni a szerződésben szereplő biztosítékot.

Az intézmény a 7,99 milliárd forintos keretösszegű bankgaranciából végül 3,03 milliárd forintot hívott le a fennmaradó hiányosságok miatt. Bár a kivitelező vitatta a döntést, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vizsgálata jogosnak ítélte a kártérítést, megállapítva, hogy 3585 hiba kijavítása maradt el.

Kapcsolódó cikk Nem fog félrenyelni: ennyit ér a magyarok forintja Csak semmi heveskedés.

Akadt 200 milliós tétel is

A szakvélemény különösen zavarónak nevezte az álmennyezetből szivárgó vizet, a mozgó lépcsőkorlátokat és a folyamatosan világító kültéri lámpákat.

A legsúlyosabb tétel egy 200 millió forintra becsült gépészeti hiba volt.

A cszivattyúk nem megfelelő működése miatt a rendszer csak gazdaságtalan üzemmódban tudott hűteni. A szakértők szerint bár az épület alkalmas a feladat ellátására, a rengeteg tervezési és kivitelezési hiba jelentősen megnöveli az üzemeltetési költségeket és zavarja a napi munkavégzést.