Hétfőn elfogadták, kedden megjelent az Alaptörvény módosítása a Magyar Közlönyben

Mint ismert, az Országgyűlés március közepén döntött arról, hogy Magyarország területén csak olyan gyűlés tartható meg, amely tekintettel van a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való jogára, ezért tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sérti. Az Alaptörvény 15. módosításának egyik pontja szerint a gyermekek védelme még a gyülekezéshez való szabad jognál is előrébb való.

Belekerült az alaptörvénybe az a passzus is, hogy a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jog gyakorlása nem járhat Magyarország helyi közösségei önazonossághoz való alapvető jogának sérelmével. Az indoklás szerint ez a jog védelmet nyújthat azon települési közösségeknek, amelyek meg kívánják óvni a helyi társadalmuk életformáját, hagyományait, szokásait, rétegződését, illetve meg tudják határozni kívánatos lakosságszámukat.

Mindenkinek joga van a készpénzzel történő fizetéshez. Egyedül a készpénzforgalom fenntartása biztosíthatja, hogy a gazdaság működése ne váljon teljesen kiszolgáltatottá az elektronikus pénzügyi rendszereknek, amelyek technikai vagy piaci okokból sérülékenyek lehetnek. E jog alaptörvényi szintű rögzítése garantálja azt is, hogy a készpénzes fizetés lehetősége mindenki számára elérhető marad, ezáltal elkerülve a pénzügyi kirekesztettség lehetőségét – olvasható a preambulumban.

Más állam állampolgárságával is rendelkező – ide nem értve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező államok állampolgárait – magyar állampolgár magyar állampolgársága sarkalatos törvényben meghatározottak szerint felfüggeszthető legyen. Az érintett a felfüggesztés idejére elveszíti a magyar állampolgárságát. A csoportos felfüggesztés tilos.

Az újabb demonstrációt Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő hirdette meg azután, hogy egy héttel ezelőtt négy hidat is megbénítottak a tüntetők.

Az eredeti tervezethez képest nem sokban módosult a most elfogadott verzió, de fontos változás, hogy mégis kimaradt a „teremtés sorrendjével megegyezően” kifejezés.

Kedd késő délután már a Magyar Közlönyben is megjelent az Alaptörvény és annak módosításai.

Az ellenzéki pártok többsége meg sem jelent, a Momentum dudálással és egy kifeszített molinóval tiltakozott a szavazás ellen, majd kivonultak a teremből, a Jobbik képviselői is a szavazás előtt távoztak.

