Hétfőtől erre figyeljenek a nyugdíjasok a most érkező 30 ezer forintos utalványnál

Az utalványokat október 15-éig viszik házhoz, felhasználni pedig december 31-ig lehet. Az állami támogatás széles körben beváltható: élelmiszerüzletekben, hazai kereskedelmi láncok boltjaiban, diszkontokban, pékségekben, hentesüzletekben, zöldségeseknél, piacokon és őstermelőknél is – foglalja össze a Pénzcentrum.

Ugyanakkor szigorú korlátozások vonatkoznak a felhasználásra. Az utalvány nem költhető meleg ételre, alkoholra, dohánytermékre, vegyi árura – például tisztítószerekre –, valamint kozmetikai cikkekre, és készpénzre sem váltható be. Fontos tudni, hogy ha a vásárlás értéke kevesebb az utalványnál, a különbözetet nem adják vissza.

Meleg étel, alkohol, dohánytermék és vegyiárú sem kerülhet a kosárba – ha ilyen utalvánnyal fizetünk

Fotó: Depositphotos

A kormány szerint az intézkedés sok idős ember mindennapjait teheti könnyebbé az őszi hónapokban, amikor a háztartások kiadásai gyakran megugranak. A szakértők arra figyelmeztetnek, érdemes odafigyelni a kézbesítési időszakra és a felhasználás feltételeire, hogy az utalvány valóban hasznos segítséget nyújtson a mindennapi bevásárlásokban.

A kormány még június elején jelentette be, hogy papíralapú utalványokat kapnak a nyugdíjasok – ami végső soron az Orbán Viktor miniszterelnök által még korábban belengetett áfa-visszatérítés kilúgozása – értékeli a HVG.

A Magyar Államkincstár összeállított egy tájékoztatót, amelyben az utalvánnyal kapcsolatos kérdésre adják meg a válaszokat.