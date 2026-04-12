Hiába a sok TikTok-videó, kikapott Pócs János

Több mint 90 százalékos feldolgozottság mellett a Tisza jelöltje, Halmai Ferenc Tibor több mint 50 százalékot gyűjtött eddig Jász-Nagykunk-Szolnok vármegye 2-es országos egyéni választókerületében. Pócs János, hiába volt nagyon aktív a közösségi médiában a kampány alatt, 41,97 százalékos eredménnyel áll. Vereségét el is ismerte a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a Tisza legismertebb jelöltje, Rost Andrea a szolnoki központú 1-es oevk-ban vezet magabiztosan (81 százalékos a feldolgozottság), a győzelme borítékolható. A 3-asban a kormánypárti F. Kovács Sándor szorosan ugyan, de Tiszás ellenfele előtt áll, míg a 4-esben az ellenzéki kihívó, Dr. Farkas Csongor győzött.

