Hiába az ígéretek, tovább borzolják a budapestiek idegeit a helikopterek

Hiába jelentette be szombaton az egyik fő, a Magyar Nagydíj helyszíne és Budapest között helikoptertaxi-szolgáltatást nyújtó cég, hogy gépei nem közlekednek a budapesti belváros felett, maradt még így is elég hasonló vállalkozás.

A 444-nek olvasói jelezték, hogy továbbra is folyamatosan szállnak a helikopterek a belváros felett. Ezt magunk is meg tudjuk erősíteni, a Lánchid közelében található szerkesztőségünkben is egész délelőtt szinte percenként lehetett hallani a közelben elrepülő helikopterek zaját.

Két éve Karácsony Gergely Facebook-oldalán írta ki:

„Soha többé helikoptertaxit!”

Akkor azt ígérte a főpolgármester, hogy felveszik a szervezőkkel és a hatóságokkal a kapcsolatot e gyakorlat beszüntetésére.

A 444 most megkereste a Főpolgármesteri Hivatalt, ahonnan ezt a választ kapták: