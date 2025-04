Hiába fogynak az állások, dübörög a munkaerőpiac

Arra is kitértek, hogy országosan az IT-programozás, a mérnöki és az SSC területek álláshirdetési számai csökkentek legnagyobb mértékben. Hasonló trend figyelhető meg Budapesten is, ahol szintén erre a három területre jellemző a legjelentősebb visszaesés az előző évhez képest.

A közlemény szerint 11 vármegyében és Budapesten csökkent az újonnan aktivált hirdetések száma, míg 8 vármegyében növekedést tapasztaltak. A legnagyobb visszaesés Heves, Békés és Tolna vármegyékben történt, míg a legjelentősebb bővülést Somogy, Baranya és Csongrád-Csanád vármegyékben figyelték meg. Kiemelték, hogy a jelentkezések száma országos szinten 4,8 százalékkal emelkedett 2024 első negyedévéhez képest, és vármegyénként vizsgálva is növekedést tapasztaltak a legtöbb esetben.

A munkavállalói aktivitás továbbra is magas a magyarországi munkaerőpiacok.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!