Hiába írt alá Lázár János, megbénulhat hétfőn a főváros

Kétezer teherautó is érkezhet tüntetni.

Ugyan pénteken megállapodás született  a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium és a fuvarozók szakmai érdekképviseleti szervezetei között a január 1-jétől jelentősen megnövelni tervezett fuvardíjakkal kapcsolatban, az intézkedések ellen tüntetést hirdető, a fuvarozók érdekeit képviselő Orosz Tibor elhatárolódott a  Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete által aláírt megállapodástól.

Orosz az RTL Híradójának nyilatkozva elmondta, hogy a hétfőre tervezett tüntetést nem fújták le, és szerinte kétezer teherautó és kamion is érkezhet a fővárosba. A járművek az M3-as felől érkeznek Budapestre, majd az Árpád hídon Budára, majd onnan vissza a Hősök terére vonulnak. 

A demonstráció szervezője a közlekedés totális káoszára számít.

