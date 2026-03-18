Közel-keleti válság

Hiánycikk lett a gázpalack?

Pánikvásárlásba kezdtek a magyarok.

A közel-keleti konfliktus hatásai egyre inkább begyűrűznek a mindennapokba: már nemcsak a geopolitikai színtéren és az energiapiacokon érezhetők, hanem a lakossági vásárlási szokásokat is látványosan átalakítják. Magyarországon különösen szembetűnő változás indult el, amely sokak szerint a bizonytalanság miatti felkészülés jele.

Az adatok alapján jelentősen megugrott a gázpalackok iránti érdeklődés. Az atv.hu azt írja az Árukereső-re hivatkozva, hogy a keresések száma csaknem a négyszeresére nőtt, egészen pontosan 346,8 százalékos emelkedést mértek.

Ez arra utal, hogy egyre többen próbálnak előre gondolkodni, és tartalékokat felvásárolni az esetleges ellátási zavarokra készülve.

A jelenség szorosan összefügg a Közel-Keleten fokozódó feszültséggel. A bizonytalan helyzet nemcsak az energiahordozók árát és elérhetőségét befolyásolja, hanem a fogyasztók biztonságérzetét is. Ennek hatására sokan igyekeznek felkészülni váratlan forgatókönyvekre.

Ön is azok közé tartozik, aki pánikvásárlásba fogott?
Ön is azok közé tartozik, aki pánikvásárlásba fogott?
Fotó: MTI

Nem csak Magyarországon figyelhető meg hasonló reakció. A régió más országaiban is nő a kereslet az energia- és üzemanyag-tárolási megoldások iránt.

Csehországban egyetlen hét alatt 58,8 százalékkal emelkedett a benzineskannák iránti kereslet, míg Szlovákiában még ennél is nagyobb, 157 százalékos növekedést mértek. A trend azt mutatja, hogy a bizonytalanság hasonló viselkedést vált ki a fogyasztókból a térségben.

A keresési adatok jól szemléltetik, milyen gyorsan reagál a lakosság a globális eseményekre. Az energiahordozók körüli bizonytalanság sokaknál azonnali cselekvést eredményez: egyre többen gondolkodnak tartalékok képzésében, alternatív energiaforrásokban vagy üzemanyag-tárolási lehetőségekben.

Szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: az ilyen jellegű felkészülés nem veszélytelen. Az üzemanyagok hosszú távú tárolása nem ajánlott, mivel minőségük idővel romolhat, különösen a bioösszetevőket tartalmazó típusok esetében. Emellett a nem megfelelő tárolás – például lakóterekben vagy zárt helyiségekben – komoly tűz- és robbanásveszélyt jelenthet.

