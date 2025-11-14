3p
Közérdekű Orbán Viktor Oroszország Politikai kommunikáció

Hilarion-ügy: lesöpörhette a kormány az Alkotmányvédelmi Hivatal kérését

mfor.hu

Panyi Szabolcs szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal 2022-ben azt javasolta a kormánynak, ne adjanak állampolgárságot Hilarionnak, éppen az FSZB-kapcsolatai miatt.

Panyi Szabolcs Facebook-oldalán azt írja, hogy nemrég a cseh Deník N-nel együttműködésben nyilvánosságra hozták és bemutatták azt a felvételt, amelyen az orosz ortodox pap Hilarion fegyverrel gyakorol egy lőtéren, amelyet forrásaik a moszkvai Lubjanka téren található FSZB-székház alagsorában található lőtérként azonosítottak.

Grigorij Alfejev, azaz Hilarion metropolita lőtéri gyakorlás közben
Grigorij Alfejev, azaz Hilarion metropolita lőtéri gyakorlás közben
Fotó: Facebook / Panyi Szabolcs

Hilarion korábban Kirill pátriárka után az orosz ortodox egyház második embere volt, majd a magyarországi ortodox egyházmegye vezetője lett, mielőtt szexuális zaklatási botránya és luxuséletvitele miatt lefokozták és áthelyezték Karlovy Varyba. Hilarion időközben a BBC-nek tagadta, hogy valaha is dolgozott volna az orosz titkosszolgálatnak.

„Soha nem dolgoztam semmilyen hírszerző ügynökséggel, legyen az orosz vagy bármely más. Soha nem kaptam feladatokat vagy kéréseket részükről” – fogalmazott a Grigorij Alfejev, azaz Hilarion metropolita. Volt ministránsfiúja, George Suzuki szexuális zaklatással, visszaéléssel kapcsolatos vádjaira pedig úgy reagált, hogy valóban követett el hibákat segédje kezelésében, de tagadja a szexuális zaklatást és a kémkedést.

A közép-európai nemzetbiztonsági szolgálatok azonban ezt másképp látják.

Hilarion metropolita és Orbán Viktor miniszterelnök kezet fognak
Hilarion metropolita és Orbán Viktor miniszterelnök kezet fognak
Fotó: Facebook / Panyi Szabolcs

Egy, a magyar kormányzatnak dolgozó forrás elárulta Panyinak, folytatódik a bejegyzés, hogy amikor Hilarion még Budapesten szolgált, a nemzetbiztonsági szervek olyan információkkal rendelkeztek, amelyek Hilariont egyértelműen az FSZB-hez, vagyis az orosz titkosszolgálathoz kötötték. Az egyetlen nyitott kérdés az volt, hogy rendes FSZB tisztként dolgozott-e, vagy az FSZB titkos együttműködőként szervezte be.

Ugyanez a forrás azt is elárulta, hogy a magyar Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) 2022-ben azt javasolta a kormánynak, ne adjanak állampolgárságot Hilarionnak, éppen az FSZB-kapcsolatai miatt (az AH feladata ugyanis a nemzetbiztonsági átvilágítások elvégzése). A figyelmeztetést az Orbán-kormány figyelmen kívül hagyta.

Hilarion gyorsított eljárásban kapott magyar állampolgárságot, és nem sokkal később az édesanyja is magyar állampolgár lett „családegyesítés” címszó alatt. Magyarország gyakran ad állampolgárságot külföldi egyházi vezetőknek, azonban Panyi Szabolcs szerint a nemzetbiztonsági szolgálatok figyelmeztetésének ennyire nyílt figyelmen kívül hagyása szokatlannak számít.

A korábbi ortodox egyházi vezető Vlagyimir Putyin orosz elnök oldalán
A korábbi ortodox egyházi vezető Vlagyimir Putyin orosz elnök oldalán
Fotó: Facebook / Panyi Szabolcs

Mivel a közép-európai titkosszolgálatok szorosan együttműködnek orosz ügyekben, a Hilarion jelentette biztonsági kockázatról — az újonnan megkapott magyar állampolgársága ellenére — a partnerszolgálatok is értesültek. Ezt Panyi magyar forrásai és a Deník N újságírója, Lukáš Prchal cseh forrásai is megerősítették.

 A Deník N korábban idézte Jan Paďoureket, a cseh külföldi hírszerzés egykori helyettes vezetőjét is, aki szerint az orosz ortodox egyház együttműködése a Kremllel egyáltalán nem újdonság: „Így volt ez a Szovjetunió idején is, amikor a KGB-vel működött együtt, és így van ez ma is.”

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány csütörtöki sajtótájékoztatóján a 444 kérdésére mindössze annyit árult el, hogy Hilarion nemzetbiztonsági átvilágításon átesett — azt azonban elhallgatta, hogy az FSZB-hez köthető pap azzal a lendülettel meg is bukott az átvilágításon.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Itt a 14 termék listája, amivel februág végéig bővül az árrésstop-lista

A kormány 2026. február 28-ig meghosszabbítja és december 1-től további 14 termékre kiterjeszti az árréscsökkentést. A módosításokról szóló kormányrendeletet csütörtök este hirdetik ki a Magyar Közlönyben – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön az MTI-vel.

Akár egy évre is leállhat a Bubi

Akár egy évre is leállhat a Bubi

Lejár a szerződés, egyelőre nincs megoldás.

Meg ne egye ezt a sparos kekszet!

Mikrobiológiai nem megfelelőség, penész esetleges jelenléte miatt a SPAR Magyarország Kft. visszahívta a forgalomból az általa forgalmazott 150 grammos SPAR FREE FROM kókuszos kekszet – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hétfőn az MTI-vel.

Orbán Viktor: az év legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl

Orbán Viktor: az év legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl

Orbán szerint amíg Trump az amerikai elnök, nem kell szankcióktól tartani. 

Tankoljon mielőbb, holnap emelkedni fog a benzin és a gázolaj ára

Tankoljon mielőbb, holnap emelkedni fog a benzin és a gázolaj ára

A héten kedden tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is.

Autósok figyelem: ennyibe kerül most a kötelező biztosítás

Autósok figyelem: ennyibe kerül most a kötelező biztosítás

Elstartolt az év végi kötelezőkampány.

Egyre terjed a sárgaságjárvány északi határaink mentén

Egyre terjed a sárgaságjárvány északi határaink mentén

Fokozódik a sárgaságjárvány Szlovákia déli részén: az elmúlt hetekben több gócpont is kialakult, a fertőzöttek száma pedig gyors ütemben növekszik.

Hivatalos ügyeket intézne a hétvégén? Nem jó ötlet

Hivatalos ügyeket intézne a hétvégén? Nem jó ötlet

Péntek délutántól hétfő reggelig karbantartják az állami informatikai rendszereket.

Ha ilyen halat vásárolt a Sparban, semmiképpen ne fogyassza el!

Ha ilyen halat vásárolt a Sparban, semmiképpen ne fogyassza el!

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. mikrobiológiai nem megfelelőség miatt 100 grammos szeletelt füstölt Norvég Lazacfilét hívott vissza a forgalomból – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kedden az MTI-vel.  

Pályazár lesz szerdán éjjel a legforgalmasabb autópálya szakaszon, kerülje el dugót

Pályazár lesz szerdán éjjel a legforgalmasabb autópálya-szakaszon, kerülje el dugót

Éjszakai munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M1-es és az M7-es autópályán Budaörs és Törökbálint térségében – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kedden az MTI-vel.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168