Hilarion-ügy: lesöpörhette a kormány az Alkotmányvédelmi Hivatal kérését

Panyi Szabolcs Facebook-oldalán azt írja, hogy nemrég a cseh Deník N-nel együttműködésben nyilvánosságra hozták és bemutatták azt a felvételt, amelyen az orosz ortodox pap Hilarion fegyverrel gyakorol egy lőtéren, amelyet forrásaik a moszkvai Lubjanka téren található FSZB-székház alagsorában található lőtérként azonosítottak.

Grigorij Alfejev, azaz Hilarion metropolita lőtéri gyakorlás közben

Fotó: Facebook / Panyi Szabolcs

Hilarion korábban Kirill pátriárka után az orosz ortodox egyház második embere volt, majd a magyarországi ortodox egyházmegye vezetője lett, mielőtt szexuális zaklatási botránya és luxuséletvitele miatt lefokozták és áthelyezték Karlovy Varyba. Hilarion időközben a BBC-nek tagadta, hogy valaha is dolgozott volna az orosz titkosszolgálatnak.

„Soha nem dolgoztam semmilyen hírszerző ügynökséggel, legyen az orosz vagy bármely más. Soha nem kaptam feladatokat vagy kéréseket részükről” – fogalmazott a Grigorij Alfejev, azaz Hilarion metropolita. Volt ministránsfiúja, George Suzuki szexuális zaklatással, visszaéléssel kapcsolatos vádjaira pedig úgy reagált, hogy valóban követett el hibákat segédje kezelésében, de tagadja a szexuális zaklatást és a kémkedést.

A közép-európai nemzetbiztonsági szolgálatok azonban ezt másképp látják.

Hilarion metropolita és Orbán Viktor miniszterelnök kezet fognak

Fotó: Facebook / Panyi Szabolcs

Egy, a magyar kormányzatnak dolgozó forrás elárulta Panyinak, folytatódik a bejegyzés, hogy amikor Hilarion még Budapesten szolgált, a nemzetbiztonsági szervek olyan információkkal rendelkeztek, amelyek Hilariont egyértelműen az FSZB-hez, vagyis az orosz titkosszolgálathoz kötötték. Az egyetlen nyitott kérdés az volt, hogy rendes FSZB tisztként dolgozott-e, vagy az FSZB titkos együttműködőként szervezte be.

Ugyanez a forrás azt is elárulta, hogy a magyar Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) 2022-ben azt javasolta a kormánynak, ne adjanak állampolgárságot Hilarionnak, éppen az FSZB-kapcsolatai miatt (az AH feladata ugyanis a nemzetbiztonsági átvilágítások elvégzése). A figyelmeztetést az Orbán-kormány figyelmen kívül hagyta.

Hilarion gyorsított eljárásban kapott magyar állampolgárságot, és nem sokkal később az édesanyja is magyar állampolgár lett „családegyesítés” címszó alatt. Magyarország gyakran ad állampolgárságot külföldi egyházi vezetőknek, azonban Panyi Szabolcs szerint a nemzetbiztonsági szolgálatok figyelmeztetésének ennyire nyílt figyelmen kívül hagyása szokatlannak számít.

A korábbi ortodox egyházi vezető Vlagyimir Putyin orosz elnök oldalán

Fotó: Facebook / Panyi Szabolcs

Mivel a közép-európai titkosszolgálatok szorosan együttműködnek orosz ügyekben, a Hilarion jelentette biztonsági kockázatról — az újonnan megkapott magyar állampolgársága ellenére — a partnerszolgálatok is értesültek. Ezt Panyi magyar forrásai és a Deník N újságírója, Lukáš Prchal cseh forrásai is megerősítették.

A Deník N korábban idézte Jan Paďoureket, a cseh külföldi hírszerzés egykori helyettes vezetőjét is, aki szerint az orosz ortodox egyház együttműködése a Kremllel egyáltalán nem újdonság: „Így volt ez a Szovjetunió idején is, amikor a KGB-vel működött együtt, és így van ez ma is.”

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány csütörtöki sajtótájékoztatóján a 444 kérdésére mindössze annyit árult el, hogy Hilarion nemzetbiztonsági átvilágításon átesett — azt azonban elhallgatta, hogy az FSZB-hez köthető pap azzal a lendülettel meg is bukott az átvilágításon.