Hivatalos: 16 kekva szűnik meg, Áder Jánosé is köztük van

A Magyar Közlönyben megjelent egy 16-os lista, ami „a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, valamint közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetéséről” rendelkezik.

A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint így július 31-től egy sor közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) szűnik meg. Ezek mellé elszámolási biztosokat jelöltek ki.

Ennek értelmében megszűnik:

A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány,

A MOL – Új Európa Alapítvány,

A Hauszmann Alapítvány,

A Közép-európai Oktatási Alapítvány,

A Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány,

A Batthyány Lajos Alapítvány,

A Mathias Corvinus Collegium,

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány,

A Makovecz Campus Alapítvány,

A Tudás-Tér Alapítvány,

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány,

A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány,

A Magyar Kultúráért Alapítvány,

A Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány

Az ÉLVONAL Csúcskutatási, és Tehetséggondozó Alapítvány

A ZalaZONE Alapítvány.

A kormány emellett felhívja Kármán András pénzügyminisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) útján az érintett miniszterek bevonásával vizsgálja felül a meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódó vagyonelemek esetében a vagyonkezelői jogokat gyakorló személyét, és tegyen javaslatot a kormány részére a vagyonkezelői jogok gyakorlásával kapcsolatban.

Új együttműködés jöhet Budapesttel

Módosul emellett a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény és hatályon kívül helyezi a kormány a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló 2025. évi CXXXIV. törvényt.

Előbbinek a célja, hogy biztosítsa az európai uniós források hatékony felhasználását, míg utóbbinak, hogy rendezze a fővárossal való együttműködést és kialakítsa a pozitív partneri együttműködés kereteit.