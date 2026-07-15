Hivatalos: 16 kekva szűnik meg, Áder Jánosé is köztük van

A Magyar Közlönyben megjelent egy 16-os lista, ami „a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, valamint közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetéséről” rendelkezik.
A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint így július 31-től egy sor közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) szűnik meg. Ezek mellé elszámolási biztosokat jelöltek ki.
Ennek értelmében megszűnik:
- A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány,
- A MOL – Új Európa Alapítvány,
- A Hauszmann Alapítvány,
- A Közép-európai Oktatási Alapítvány,
- A Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány,
- A Batthyány Lajos Alapítvány,
- A Mathias Corvinus Collegium,
- A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány,
- A Makovecz Campus Alapítvány,
- A Tudás-Tér Alapítvány,
- A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány,
- A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány,
- A Magyar Kultúráért Alapítvány,
- A Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány
- Az ÉLVONAL Csúcskutatási, és Tehetséggondozó Alapítvány
- A ZalaZONE Alapítvány.
A kormány emellett felhívja Kármán András pénzügyminisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) útján az érintett miniszterek bevonásával vizsgálja felül a meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódó vagyonelemek esetében a vagyonkezelői jogokat gyakorló személyét, és tegyen javaslatot a kormány részére a vagyonkezelői jogok gyakorlásával kapcsolatban.
Új együttműködés jöhet Budapesttel
Módosul emellett a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény és hatályon kívül helyezi a kormány a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló 2025. évi CXXXIV. törvényt.
Előbbinek a célja, hogy biztosítsa az európai uniós források hatékony felhasználását, míg utóbbinak, hogy rendezze a fővárossal való együttműködést és kialakítsa a pozitív partneri együttműködés kereteit.