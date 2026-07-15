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Közérdekű Kármán András Magyar Péter Közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva)

Hivatalos: 16 kekva szűnik meg, Áder Jánosé is köztük van

mfor.hu

Kedd este megjelent azoknak a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak (kekva) a listája, amelyek július 31-től biztosan megszűnnek.

A Magyar Közlönyben megjelent egy 16-os lista, ami „a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, valamint közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetéséről” rendelkezik.

 A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint így július 31-től egy sor közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) szűnik meg. Ezek mellé elszámolási biztosokat jelöltek ki.

Ennek értelmében megszűnik:

  • A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány,
  • A MOL – Új Európa Alapítvány,
  • A Hauszmann Alapítvány,
  • A Közép-európai Oktatási Alapítvány,
  • A Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány,
  • A Batthyány Lajos Alapítvány,
  • A Mathias Corvinus Collegium,
  • A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány,
  • A Makovecz Campus Alapítvány,
  • A Tudás-Tér Alapítvány,
  • A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány,
  • A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány,
  • A Magyar Kultúráért Alapítvány,
  • A Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány
  • Az ÉLVONAL Csúcskutatási, és Tehetséggondozó Alapítvány
  • A ZalaZONE Alapítvány.

A kormány emellett felhívja Kármán András pénzügyminisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) útján az érintett miniszterek bevonásával vizsgálja felül a meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódó vagyonelemek esetében a vagyonkezelői jogokat gyakorló személyét, és tegyen javaslatot a kormány részére a vagyonkezelői jogok gyakorlásával kapcsolatban.

Új együttműködés jöhet Budapesttel

Módosul emellett a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény és hatályon kívül helyezi a kormány a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló 2025. évi CXXXIV. törvényt.

Előbbinek a célja, hogy biztosítsa az európai uniós források hatékony felhasználását, míg utóbbinak, hogy rendezze a fővárossal való együttműködést és kialakítsa a pozitív partneri együttműködés kereteit.

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