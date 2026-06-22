Hivatalos: maximum két ciklusa lehet egy miniszterelnöknek, megszűnnek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok

Az Országgyűlés még június 15-én hétfőn szavazta meg Magyarország Alaptörvényének 16. módosítását. A parlamenti képviselők közül 135-en szavaztak igennel, 50-en nemmel, 6 képviselő pedig tartózkodott. Nyolcan nem adták le voksukat.
A módosítás 8 évben korlátozza a miniszterelnöki ciklus hosszát, ami az új Alaptörvényben is szerepel. A parlamenti szavazás után egy héttel, június 22-én a Magyar Közlönyben is publikálta a kormány a módosítást.
Magyarország Alaptörvénye szerint
(2) A miniszterelnök megbízatása megszűnik
a) az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával;
b) ha az Országgyűlés a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki, és új miniszterelnököt választ;
c) ha az Országgyűlés a miniszterelnök által kezdeményezett bizalmi szavazáson a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki;
d) lemondásával;
e) halálával;
f) összeférhetetlenség kimondásával;
g) ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn;
h) ha a miniszterelnöki megbízatást összesen legalább nyolc évig betöltötte.
Magyarország Alaptörvényének 16. módosításának értelmében emellett megszűnnek a közfeladatokat ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok.
Szó szerint:
„Az Alaptörvény tizenhatodik módosításának hatálybalépésekor működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére az állam által alapítóként, csatlakozóként vagy más jogcímen juttatott vagyon, illetve e vagyon hozama, valamint a mindezek helyébe lépett vagyon az alapítvány megszűnésekor ingyenesen az államra, mint általános jogutódra száll, továbbá megszűnik az állami tulajdonban álló vagyontárgy tekintetében a vagyonkezelői jog, illetve a közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jog. Az alapítvány alapítói jogait az állam gyakorolja.”