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Közérdekű Magyar Péter parlament

Hivatalos: maximum két ciklusa lehet egy miniszterelnöknek, megszűnnek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok

mfor.hu

A Magyar Közlönyben is megjelent Magyarország Alaptörvényének 16. módosítása.

Az Országgyűlés még június 15-én hétfőn szavazta meg Magyarország Alaptörvényének 16. módosítását. A parlamenti képviselők közül 135-en szavaztak igennel, 50-en nemmel, 6 képviselő pedig tartózkodott. Nyolcan nem adták le voksukat.

A módosítás 8 évben korlátozza a miniszterelnöki ciklus hosszát, ami az új Alaptörvényben is szerepel. A parlamenti szavazás után egy héttel, június 22-én a Magyar Közlönyben is publikálta a kormány a módosítást.

Magyarország Alaptörvénye szerint

(2) A miniszterelnök megbízatása megszűnik

a) az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával;

b) ha az Országgyűlés a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki, és új miniszterelnököt választ;

c) ha az Országgyűlés a miniszterelnök által kezdeményezett bizalmi szavazáson a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki;

d) lemondásával;

e) halálával;

f) összeférhetetlenség kimondásával;

g) ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn;

h)  ha a miniszterelnöki megbízatást összesen legalább nyolc évig betöltötte.

Magyarország Alaptörvényének 16. módosításának értelmében emellett megszűnnek a közfeladatokat ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok.

Szó szerint:

„Az Alaptörvény tizenhatodik módosításának hatálybalépésekor működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére az állam által alapítóként, csatlakozóként vagy más jogcímen juttatott vagyon, illetve e vagyon hozama, valamint a mindezek helyébe lépett vagyon az alapítvány megszűnésekor ingyenesen az államra, mint általános jogutódra száll, továbbá megszűnik az állami tulajdonban álló vagyontárgy tekintetében a vagyonkezelői jog, illetve a közfeladathoz rendelt vagyonkezelői jog. Az alapítvány alapítói jogait az állam gyakorolja.”

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