Hivatalos ügyeket intézne a hétvégén? Nem jó ötlet

mfor.hu

Péntek délutántól hétfő reggelig karbantartják az állami informatikai rendszereket.

Az állami informatikai háttérrendszerekben 2025. november 7-én, pénteken 15 óra és 2025. november 10-én, hétfőn 6 óra között előre ütemezett karbantartást végeznek.

A munkálatok során egyes elektronikus ügyintézési és azonosítási szolgáltatások (Digitális Állampolgár mobilalkalmazás, Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ)) időszakosan nem lesznek elérhetők. Az eRecepteket ebben az időszakban is akadálytalanul ki lehet majd váltani. A szakemberek minden szükséges lépést megtesznek a szolgáltatások gyors helyreállításáért.

A karbantartás miatt 2025. november 7-én, pénteken 14 órától szünetel az ügyintézés a kormányablakokban. A Központi Kormányablakban kizárólag azonnali és sürgősségi eljárásban igényelt útlevelek átvételére lesz lehetőség a hétvége folyamán. Az ügyfélkiszolgálás tervezetten 2025. november 10-én hétfőtől a megszokott működési rend szerint folytatódik.

(MTI)

Ha ilyen halat vásárolt a Sparban, semmiképpen ne fogyassza el!

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. mikrobiológiai nem megfelelőség miatt 100 grammos szeletelt füstölt Norvég Lazacfilét hívott vissza a forgalomból – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kedden az MTI-vel.  

Pályazár lesz szerdán éjjel a legforgalmasabb autópálya-szakaszon, kerülje el dugót

Éjszakai munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M1-es és az M7-es autópályán Budaörs és Törökbálint térségében – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kedden az MTI-vel.

Végre olcsóbb lett a dízel a kutakon

A gázolaj ára egy forinttal csökken.

Nagy a baj az OTP felületein – frissítve: helyreálltak a szolgáltatások

Lehaltak az OTP felületei, a mobil- és az internetbank egyszerre mondta fel a szolgálatot.

A vasúti pálya felújítása a szombathelyi fővonalon tovább késik, de a pótlóbusz gyorsabb lesz – ígéri a MÁV

Bizonytalan időre csúszik a felújítás szombathelyi fővonalon, de a pótlóbusz gyorsabb lesz – ígéri a MÁV

Rövidebb szakaszon jár majd a pótlóbusz az InterCity-k esetében. 

Sokáig nem lesz elérhető az Ügyfélkapu+ és a DÁP

Szombat estétől körülbelül vasárnap 13 óráig karbantartják a rendszereket.

Hatalmas balesetről érkezett hír

Hármas karambol miatt nagy a torlódás az M3-ason Bagnál.

Lassan tér magához Ferihegy az utóbbi napok sokkjából

Az ellátási lánc és a kerozinszállítás a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren várhatóan november 7-én estétől áll helyre.

Nyugdíjasok, OTP-s ügyfelek, autósok figyelem: nagyot változik az élet novembertől

Jön a várva várt nyugdíjkorrekció, államosítják a képalkotó vizsgálatokat, és büntet a rendőr, ha téli gumi nélkül lépi át a határt a magyar autós. Az OTP régi internetbankját is megszüntetik a hónap közepén. 

Zelenszkijt is meghívják Budapestre? Miért jobbak az amerikai szankciók? Megkérdeztük Gulyás Gergelytől

Először lapunknak reagált a Miniszterelnökséget vezető miniszter a friss, harmadik negyedéves GDP-adatra a mai Kormányinfón. De kérdeztük Gulyás Gergelyt a november 7-i Donald Trump-Orbán Viktor találkozóról is, illetve arról, hogy felmerült-e Volodimir Zelenszkij meghívása egy esetleges jövőbeli budapesti békecsúcsra?

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

