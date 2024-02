Hogyan kellene mosni? Visszajön a hideg víz és a teregetés?

A mikroműanyagok a mindennapok részei lettek, és mindenhol felbukkannak: a hegycsúcsoktól kezdve az óceánok mélyéig, de kutatások szerint több milliónyi mikróműanyag részecskét nyelhetnek le a gyerekek naponta a műanyag cumisüvegekből, míg egy 2019-es tanulmányban megjelent becslés szerint óránként 16,2 darab mikroműanyag kerül a légutakba, ebből egy hét alatt egy hitelkártya is kijönne.

A környezetben található mikroműanyagok közül a leggyakoribbak az úgynevezett mikroszálak, amelyek apró fonalak vagy szál alakú műanyagdarabok. Ezek számos forrásból származnak, többek között cigarettacsikkekből, halászhálókból és kötelekből, de a legfőbb forrásuk a szintetikus szövetek, amelyek folyamatosan válnak le. Az ilyen szintetikus textíliák ugyanis a gyártásuk, viselésük és végül az ártalmatlanításuk során, de különösen a mosásukkor mikroműanyagokat, azaz ilyen szálakat bocsátanak ki magukból.

Hogyan lehet elkerülni a mikroműanyagokat? Fotó: PIxabay

Egyetlen mosás akár több millió mikroműanyag-szálat szabadíthat fel. A Conversation lap szakértői szerint azonban számos tényező befolyásolja, hogy mennyi szál szabadul fel. Ilyen például a szövet típusa, a mechanikai hatás, a mosószerek, a hőmérséklet és a mosási ciklus időtartama.

A szövetszálak útja

Judith Weis, a newarki Rutgers Egyetem kutatója összeszedett néhány tudnivalót arról, hogyan tudjuk csökkenteni a mosás során felszabaduló mikroműanyag mennyiségét.

Amint a különböző ruhákból a mosógépekben mikroszálak szabadulnak fel, a szálak a szennyvízáramba kerülnek, majd végül általában szennyvíztisztító telepre kerülnek. A fejlett tisztítóberendezések a mikroműanyag-szálak akár 99 százalékát is el tudják távolítani a vízből, mivel azonban egyetlen mosással több millió szál szabadulhat fel, így a szennyvíztisztítókból származó még mindig nagy számban tartalmaz mikroműanyagokat. A folyamat során eltávolított szálak pedig a szennyvíziszapba kerülnek, sok esetben a kezelt szennyvíziszapot trágyaként a talajba juttatják. Ez azonban lehetővé teszi, hogy a mikroműanyag-szálak a levegőbe és a talajba kerüljenek.

A folyókba, tavakba mosódó mikroműanyagoknak számos káros hatással járhatnak. A halak és más vízi állatok elfogyaszthatják őket, befolyásolva szaporodásukat, fejlődésüket vagy viselkedésüket. Ezek a mikroműanyagok kémiai adalékanyagokat tartalmaznak, amelyek kioldódhatnak, és az emberekre és állatokra gyakorolt egészségügyi hatásuk lehet. A kutató szerint a textilipari mikroműanyag-szálak további, bizonyítottan mérgező vegyi anyagokat is tartalmaznak, például szövetfestékeket, gyűrődésgátlókat és égésgátlókat. Ezenkívül a vízben lévő szennyező anyagok, például fémek és peszticidek megtapadhatnak a mikroműanyag-részecskéken, így azok a szennyező anyagok valóságos koktéljává válhatnak, és átkerülhetnek az őket elfogyasztó állatokba is.

A jövő szövete

Azonban nem minden szövet egyforma ütemben ontja magából a mikroszálakat. A laza szövésű, bolyhosnak vagy bolyhosnak érződő szövetek, például a gyapjú, többet veszítenek mint a szoros szövésűek. Bár a természetes szálakból, például pamutból és gyapjúból készült ruhadarabok megoldást jelentenének, ezekből is válnak le szálak, amelyek felvehetik a környezetbe kerülő szennyező anyagokat.

Egyes textiltudósok és -gyártók közben olyan szöveteket fejlesztenek ki, amelyek a már meglévőknél kevesebb mikroszálat bocsátanak ki magukból.

Hogyan kellene mosni?

A szakértő szerint a meglévő ruhák mosásánál is lehet csökkenteni a szennyezést néhány egyszerű dolgot betartva. Ilyen például, hogy ritkábban kellene mosni, illetve érdemes teljes adagokat mosni egyszerre, így ugyanis kevesebb mikroszál tud kiszabadulni, és kevésbé súrlódnak a ruhák.

Szintén hasznos a hidegebb vízben mosás és a kevesebb mosószer, de az elöltöltős mosógépben is kevesebb mikroszál szabadul ki. A mosás mellett a szárítás sem mindegy: manuálisan, ruhaszárítón szárítva is spórolhatunk a mikroszálakkal, ugyanis a a szárítógép mikroszálakat juttat a levegőbe a készülék szellőzőnyílásán keresztül. Vannak már olyan mosógépek is, amelyek összegyűjtik a mikroszálakat mielőtt azok a szennyvízzel együtt kikerülnek, Franciaországban például 2025-ig minden új mosógépet fel kell szerelni szűrőkkel. Ennek hiányában érdemes egy speciális mosózsákot is választani, ez felfogja a mikroszálakat, amelyeket a ruhaneműk kibocsátanak.