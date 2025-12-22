Hol és meddig lehet még vásárolni 24-én délelőtt? Itt a lista

Az élelmiszerláncok többsége nyitva tart december 24-én, üzleteik általában 12 óráig várják a vásárlókat, de a nyitvatartás egyes láncoknál boltonként is eltérő lehet.

Az Aldi arról tájékoztatta az MTI-t, hogy üzletei idén is nyitva lesznek december 24-én délig, illetve december 31-én 16 óráig. December 25-én és 26-án, valamint január 1-jén zárva tartanak.

Az Auchan áruházai szintén nyitva tartanak december 24-én 12 óráig. December 25-én és 26-án áruházaik egységesen zárva lesznek, december 31-én pedig 16 óráig fogadják majd a vevőket.

A Penny üzletei december 24-én országszerte 12 óráig tartanak nyitva, december 25-én és 26-án zárva lesznek. December 31-én 14 óráig lehet náluk vásárolni, január 1-jén pedig minden boltjuk zárva marad.

A Spar azt közölte az MTI-vel, hogy december 24-én üzletei 12 óráig lesznek nyitva, december 31-én pedig a Spar és a City Spar szupermarketek 14 óráig, az Interspar hipermarketek pedig 16 óráig. Kivételt jelentenek a bevásárlóközpontokban található üzletek, amelyek egyes esetekben hosszabb nyitvatartással üzemelnek majd, a töltőállomásokon található OMV-Spar express és ORLEN-Despar üzletek, amelyek több esetben 0-24 órás nyitvatartással dolgoznak, valamint egyes Spar partner és Spar market franchise áruházak, amelyek nyitvatartásáról az üzletek tulajdonosai döntenek.

A Tesco áruházai idén is 12 óráig várják a vevőket december 24-én, december 25-én és 26-án zárva tartanak. December 31-én 18 óráig fogadják a vásárlókat, január 1-jén zárva lesznek.

A CBA üzletek december 24-i nyitvatartását a hálózathoz tartozó minden bolt egyedileg határozza meg, így érdemes egységenként tájékozódni. Az üzletek egységesen zárva lesznek december 25-én és 26-án, illetve január 1-jén.

A Lidl MTI-nek küldött tájékoztatása szerint a vállalat idén is folytatja 2023-ban elindított kezdeményezését, aminek értelmében december 24-én áruházai országszerte zárva lesznek. A döntés célja, hogy a munkavállalók a nyugodt készülődésre és a szeretteik körében töltött időre koncentrálhassanak. Áruházaik december 24-től 26-ig nem nyitnak ki, ugyanakkor a vásárlókat december 23-án országszerte mindenhol 22 óráig várják majd.

A McDonald’s az MTI-vel azt közölte: a vállalat üzemeltetésében működő éttermek mindegyike, és a franchise partnerek egységeinek többsége december 24-25-én is zárva tart annak érdekében, hogy az étteremhálózat munkatársai az ünnepi időszakot családjuk körében tölthessék. A több mint 120 étterem közül csak a budapesti Aréna Mallban és az Allee-ban található egységek jelentenek kivételt december 24-én, a bevásárlóközpontokkal fennálló szerződéses kötelezettségek miatt. December 25-én pedig csak a debreceni egységek lesznek nyitva.

(MTI)