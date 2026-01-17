4p

Közérdekű Globális felmelegedés, szélsőséges időjárás

Holnap jön az extrém hideg, ezek a legfontosabb tudnivalók

mfor.hu

A meteorológiai előrejelzések alapján szombaton a Nyugat-Dunántúlon minimális ónos esőre, míg az országban többfelé ködre kell számítani, vasárnap estétől pedig újra extrém hideg, akár -15, -20 Celsius-fok várható, elsősorban az északkeleti országrészben – közölte az operatív törzs szombaton az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a tűzifa kiszállítása folytatódott a rászorulóknak, pénteken 326-an részesültek ilyen támogatásban. A tűzifa szállítás előtti feldarabolását 173 tűzoltó végezte, majd 475 katona, rendőr és polgárőr 108 járművel juttatta el a rászorulóknak. Az ingatlanonként kiszállított 1-1 köbméter fa rakodásában Nyíregyházán fogvatartottak is részt vettek - tették hozzá, jelezve: a tüzelőszállítást a hétvégén is folytatják.

Elzárt település nincs az országban, ahogyan útlezárás és súlykorlátozás sincs érvényben. A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 80 helyszínre, közlekedési balesetekhez és épületkárokhoz riasztották. 

Kecskeméten egy családi ház tetőszerkezete a hó miatt megrogyott, a ház lakhatatlanná vált. Az ott élő 3 embert az önkormányzat helyezte el. Nagykőrösön is beomlott egy családi ház teteje, a ház lakhatatlanná vált, az ott lakó ember rokonokhoz ment.

Jánoshalmán egy családi ház felázott, részben összedőlt, lakhatatlanná vált, egy lakóját rokonoknál helyezték el. Szolnokon egy nagytestű kutya a jeges Zagyvába esett, a tűzoltók mentették ki - sorolták.

A rendőrséget 176 közlekedési balesethez riasztották, melyből 21 járt személyi sérüléssel, míg halálos baleset nem történt. A rendőrök a polgárőrséggel közösen 2303 elszigetelten, egyedül élő embert látogattak meg és 106 esetben nyújtottak számukra segítséget.  További 741 esetben tó- és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, eközben 3 embert kellett figyelmeztetniük – olvasható a közleményben.

Pénteken a mentőszolgálat 4176 esethez vonult és 18 településen, illetve Budapest XII. kerületének egyes részein, összesen 11 859 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A szolgáltatás helyreállítása szombat reggel Felsőtárkányban 20 fogyasztónál volt folyamatban.

Ugyancsak akadozott az ivóvízellátás 41 településen és a XII. kerületben, összesen 7508 fogyasztónál. A hibaelhárítás 3 fogyasztási helyen van folyamatban, amely 402 háztartást érint. A hulladékszállításban 26 településen volt járatkimaradás. Az elmaradások főként a szelektív és zöldhulladék-szállítást érintik.

A kórházakban a betegellátás folyamatos és zavartalan. A betegforgalom a megszokotthoz képest 20 százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség. 

A közúthálózaton lezárást igénylő esemény nem történt, a hókotráson és síkosságmentesítésen 37 munkagép dolgozott, utóbbi munkához 63 572 tonna útszóró só és 2 221 340 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

A vasútvonalakon nincsenek fennakadások, csupán kisebb késések fordulhatnak elő. Busszal minden település elérhető az országban, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Veszprém vármegyében néhány megállóhelyet még érintenek a buszok, ezek listája elérhető az https://www.utinform.hu/ oldalon. 

Jelezték: pénteken Kállón, a helyi busz az út menti árokba csúszott. A buszon utas nem tartózkodott.

Közlésük alapján a légi közlekedés zavartalan. A Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok. A Tiszán teljes hajózási zárlat van érvényben. A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, eddig csak kikötőkben volt szükség bevetésükre.

A köznevelésben hétfőtől sehol nem tartanak rendkívüli szünetet, míg a szakképző intézmények közül egyben rendeltek el online oktatást.

 

Az operatív törzs arra is felhívta a figyelmet, hogy a várható hideg időjárásra tekintettel az autósok tegyenek a kocsiba takarót és kabátot, az üzemanyagtartályt ne hagyják kiürülni, azt tankolják tele, hogy elakadás esetén a segítség megérkezéséig tudják fűteni a járművet. 

Emellett, aki teheti, a -15, -20 fokos hidegben kerülje a kint tartózkodást – hangsúlyozták, kiemelve, hogy a szociális intézmények egész nap fogadják a rászorulókat, senkinek nem kell ilyen hidegben az utcán tartózkodnia. Aki bajba került embert lát, hívja a 112-es segélyhívószámot – írták.

Az ország több pontján veszélyes a levegő minősége

Tovább romlott és több városban is veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szombaton közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.  

Ezt is megértük: akadálymentes peron lesz a Keletiben

Akadálymentes peront alakítanak ki a Keleti Pályaudvaron – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videójában.

A következő napokban az élénk szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege

A következő napokban az élénk keleties szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege, amely az érkező újabb lehűlés során ismét megfagyhat, és ott jóval vékonyabb lesz a jégréteg – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.

Már lehet várni a postásokat az emelt nyugdíjjal

Elindultak a kézbesítők, akik táskájukban a megemelt összegű nyugdíjakat viszik ki az érintettekhez. Tízből három nyugdíjasra vonatkozik.

Örülhetnek az egyéni vállalkozók, újdonsággal rukkol elő a NAV

Könnyítést hoz az új év az egyéni vállalkozóknak, még az esztendő elején megújul az egyéni vállalkozók elektronikus bejelentőfelülete – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-vel.

Lehet egy kis bibi a nagy hideg miatti gázszámlákkal

Probléma lehet a januári fogyasztásról szóló gázszámlákon a befizetendő összegekkel, ami visszaüthet a 2026-os választásokon a kormánypártnak.

Újranyitott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13.00 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel – közölte a Budapest Airport kedd délután a Facebook-oldalán.

Siessen a tankolással, holnap emelkedik a benzin ára

Szerdától bruttó 3 forinttal emelkedik a benzin nagykereskedelmi ára. 

Figyelem: leállt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Átmenetileg nem indít és fogad járatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.

Kigyulladt az elitgimnázium épülete Budapesten

Kigyulladt a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alagsora, a tüzet eloltották.    

