Magyar Péter Választás 2026

Pénteken végre kiderül, hogy ki lesz Magyar Péter oktatási minisztere

Holnap jelenti be a leendő miniszterelnök, Magyar Péter a Tisza-kormány újabb minisztereit, köztük az oktatási minisztert.

Magyar Péter azt írta a Facebook-oldalán:

Pénteken bejelentem a Tisza-kormány újabb minisztereit. Köztük a leendő oktatási minisztert is.

Az oktatási minszter személye kényes kérdés. Múlt héten pénteken, amikor megkezdődtek az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások, Magyar Péter azt mondta: az oktatási és kulturális miniszter személyéről még nem született döntés.

Az elnök tehát akkor cáfolta azt az értesülést, hogy Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság jelenlegi főigazgatója lehet a Tisza-kormány oktatási minisztere, de egyúttal nem zárta ki, hogy ő lesz. Az ő személye körül utána egy kisebb vita bontakozott ki a közösségi médiában.

Magyar akkor azt mondta:

„a Telex kiszivárogtatott egy nevet, látom, hogy megy a polémia és az adok-kapok az interneten. Én azt szeretném nektek mondani, hogy eddig is igyekeztünk transzparensen eljárni, és ezután is így fogunk. (…) Bárkiről is legyen szó, szeretnék mindenkit megkérni a ”verbális lincselés" leállítására, főleg, ha tisztességes emberekről van szó – mondta, majd leszögezte:

Hogy konkrét legyek, az oktatási és kulturális (miniszteri – a szerk.) pozícióért több jelölt is van jelenleg is, és nem született végleges döntés. (...) Végül is a felhatalmazás és a felelősség a miénk, személy szerint az enyém is, úgyhogy bizalmat, türelmet és békességet szeretnék kérni – számol be róla a Portfolio.hu.

Az új kormány első 7 miniszterének nevét Magyar Péter hétfőn jelentette be. Azt is elárulta, hogy kit jelölnek frakcióvezetőnek és az Országgyűlés elnökének. A bejelentésről készült tudósításunkat itt olvashatják:

Munkaügyi pert indított a Direkt36-nak kitálaló Szabó Bence a rendőrség ellen

Munkajogi eljárást indított Szabó Bence rendőrszázados, akinek szolgálati jogviszonyát a Magyar Helsinki Bizottság szerint jogsértő módon szüntették meg, miután a nyilvánosság elé állt a Tisza Párt informatikusait érintő titkosszolgálati visszaélések ügyében.

Magyar Péter: Megnyitjuk az ügynökaktákat

A leendő miniszterelnök erről Facebook-oldalán posztolt.

Nepáli vendégmunkások papírjaival trükköztek, most korrupció miatt nyomoznak utánuk

Munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos korrupció miatt nyomoz a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) négy ember ellen.

Rendkívüli ellenőrzést kér a Szerencsejáték Zrt. a hétvégén megnyert nyereményhegyek miatt

Erről közleményben tájékoztattak.

Erről közleményben tájékoztattak.

Fontos határidőre figyelmeztet az MVM, bukhatja a rezsistopos kedvezményt, aki nem lép

Április 30-ig lehet még nyilatkozni.

Április 30-ig lehet még nyilatkozni.

Meglesz az újabb kétharmad? Népszavazás jöhet arról, hogy egy nappal kevesebbet dolgozzunk

Vajon tényleg összejön a népszavazás?

Vajon tényleg összejön a népszavazás?

Megszületett az új Országgyűlés megalakulásának bűvös dátuma

Május 9-én, délelőtt 10 órára hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Tovább esik az üzemanyagok ára

Egyre közelebb kerül a piaci ára védett árhoz.

Magyar Péter az Mfornak: Ha már 10 forint eltűnik, a képviselő repül a frakcióból

Megtartotta első frakcióülését a Tisza Párt, ami után Magyar Péter 7 minisztert is megnevezett a várhatóan május első felében felálló kormányából. Az is kiderült, hogy Forsthoffer Ágnes lesz az új Országgyűlés elnöke, Bujdosó Andrea pedig a Tisza frakcióvezetői posztját tölti majd be. A Tisza sajtótájékoztatóján jártunk, ahol a Paks II. beruházásról, az állami szerződések felülvizsgálatáról és a leendő miniszterelnök első külföldi útjairól érdeklődtünk.  

Indulnak a tárgyalások, ekkor jön az uniós delegáció Magyarországra

Csütörtök helyett pénteken érkezik az Európai Bizottság küldöttsége.

