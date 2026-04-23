Pénteken végre kiderül, hogy ki lesz Magyar Péter oktatási minisztere

Magyar Péter azt írta a Facebook-oldalán:

Pénteken bejelentem a Tisza-kormány újabb minisztereit. Köztük a leendő oktatási minisztert is.

Az oktatási minszter személye kényes kérdés. Múlt héten pénteken, amikor megkezdődtek az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások, Magyar Péter azt mondta: az oktatási és kulturális miniszter személyéről még nem született döntés.

Az elnök tehát akkor cáfolta azt az értesülést, hogy Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság jelenlegi főigazgatója lehet a Tisza-kormány oktatási minisztere, de egyúttal nem zárta ki, hogy ő lesz. Az ő személye körül utána egy kisebb vita bontakozott ki a közösségi médiában.

Magyar akkor azt mondta:

„a Telex kiszivárogtatott egy nevet, látom, hogy megy a polémia és az adok-kapok az interneten. Én azt szeretném nektek mondani, hogy eddig is igyekeztünk transzparensen eljárni, és ezután is így fogunk. (…) Bárkiről is legyen szó, szeretnék mindenkit megkérni a ”verbális lincselés" leállítására, főleg, ha tisztességes emberekről van szó – mondta, majd leszögezte:

Hogy konkrét legyek, az oktatási és kulturális (miniszteri – a szerk.) pozícióért több jelölt is van jelenleg is, és nem született végleges döntés. (...) Végül is a felhatalmazás és a felelősség a miénk, személy szerint az enyém is, úgyhogy bizalmat, türelmet és békességet szeretnék kérni – számol be róla a Portfolio.hu.

