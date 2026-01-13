1p

Közérdekű

Mától életbe lép a zéró tolerancia a drogokra

mfor.hu

Megjelent a Magyar Közlönyben a rendelet, amely alapján már csekély mértékű kábítószer birtoklása is szigorúan büntethetővé válik.

Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely zéró toleranciát fogalmaz meg a csekély mennyiségű kábítószert birtoklókkal szemben is. A rendeletre az indoklás szerint az Ukrajnában folyó háborús konfliktus miatti veszélyhelyzet miatt van szükség.

A legfőbb változás az, hogy eddig bizonyos garanciákat vagy mentességeket biztosíthattak a kábítószer-ellenes fellépés során a hatóságok a rajtakapottakkal szemben, például eljárási könnyítések voltak csekély mennyiség esetén, vagy specifikus rehabilitációs lehetőségeket biztosíttottak a büntetés helyett. A veszélyhelyzet idejére azonban ezeket a könnyítéseket hatályon kívül helyezték, megszűntek a kivételek, az enyhítő körülmények. 

A jogszabály mától lép hatályba, és a háborús veszélyhelyzet végéig érvényben marad.

A fővárost is elérte az ítéletidő

A fővárosra és Pest vármegye egy részére is kiadta a másodfokú (narancs) riasztást kedd reggel a HungaroMet Zrt., itt a következő néhány órában tartós ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladja az egy milliméternyit.  

Ónos eső, havazás: ma is oda kell figyelni az utakon

A Dunántúl jelentős részére adott ki riasztást ónos eső miatt a HungaroMet: a kedd hajnali adatok szerint továbbra is Győr-Moson-Sopron vármegyében a legrosszabb a helyzet, ugyanakkor Vas és Zala vármegyére megszüntették a riasztást.  

Jön az ónos eső, rendkívüli intézkedést jelentett be az operatív törzs

  A rendkívüli időjárás miatt a helyzet kezelésére létrehozott operatív törzs soron kívüli kamionstop bevezetését jelentette be hétfő délután.

Cipőt, kabátot, takarót kér a rászorulók számára a Máltai Szeretetszolgálat

A rendkívüli hidegben a tervezettnél gyorsabban fogynak a hajléktalanellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhaneműk, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a szeretetszolgálat.

A Keletiben átépítés kezdődik a belgrádi gyorsvasút miatt

Hétfőn kezdődik az akadálymentes peron építése a Keleti pályaudvaron, ezért módosul a Keleti pályaudvart érintő dunántúli távolsági vonalak közlekedési rendje, több dunántúli vonat végállomása Kelenföldre kerül át.

Terézváros az Airbnb után a szerencsejátékok ellen lépett fel

A közelmúltban elindult köztéri plakát-, illetve videókampány nemcsak a veszélyekre hívja fel a figyelmet, hanem konkrét segítséget is kínál.

Ne feledje: ez a szombat más, mint a többi

Ugyanis munkanap van, ezért vigyázat: ma is sokba kerülhet a parkolás.

Rozsdaövezet

A minisztérium a BarKA-t ünnepli – elindult a Barnamezős Kataszter

A fejleszthető ingatlanok jegyzékét tartalmazó rendszer három évnyi munka eredménye, és új irányt ad a településfejlesztésnek.

Meghosszabbíthatják a Szőlő utcai elkövetők börtönbüntetését

Április közepéig rács mögött maradhat Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet korábbi megbízott igazgatója.

Milliókat fizetett egy nő bliccelés miatt

Kilenc év tartozása halmozódott fel.

