Mától életbe lép a zéró tolerancia a drogokra

Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely zéró toleranciát fogalmaz meg a csekély mennyiségű kábítószert birtoklókkal szemben is. A rendeletre az indoklás szerint az Ukrajnában folyó háborús konfliktus miatti veszélyhelyzet miatt van szükség.

A legfőbb változás az, hogy eddig bizonyos garanciákat vagy mentességeket biztosíthattak a kábítószer-ellenes fellépés során a hatóságok a rajtakapottakkal szemben, például eljárási könnyítések voltak csekély mennyiség esetén, vagy specifikus rehabilitációs lehetőségeket biztosíttottak a büntetés helyett. A veszélyhelyzet idejére azonban ezeket a könnyítéseket hatályon kívül helyezték, megszűntek a kivételek, az enyhítő körülmények.

A jogszabály mától lép hatályba, és a háborús veszélyhelyzet végéig érvényben marad.