Hónapokig nem lehet eljutni felnőtt ultrahang-vizsgálatra Budapesten

Nincs szabad időpont Budapesten felnőtt ultrahang-vizsgálatra az online időpontfoglaló rendszerben – számolt be az RTL Híradó. Az ügyfélszolgálaton ezt megerősítették, és azt mondták: nem meglepő a helyzet, ultrahang-vizsgálatra különösen nehéz időpontot találni. Az ügyintéző végül december 29-ére tudott időpontot adni a riporternek – Tatára.

Takács Péter egészségügyi államtitkár azt mondta: CT-, MR- és ultrahang-vizsgálatra is nehéz bejutni, megnőttek a várakozási idők a Covid-járvány óta, ezért új ultrahang-készülékeket vásároltak, és 7,5 milliárd forintot biztosítanak a szakrendelőknek, amiből azok több vizsgálatot végezhetnek.

Arra kérek mindenkit, hogy csekkolja rendszeresen az Egészségablak applikációt, hiszen fognak új időpontok megjelenni

– fogalmazott az államtitkár.