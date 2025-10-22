Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közérdekű Egészségügy és egészségipar Takács Péter

Hónapokig nem lehet eljutni felnőtt ultrahang-vizsgálatra Budapesten

mfor.hu

Az államtitkár új időpontokat ígért.

Nincs szabad időpont Budapesten felnőtt ultrahang-vizsgálatra az online időpontfoglaló rendszerben – számolt be az RTL Híradó. Az ügyfélszolgálaton ezt megerősítették, és azt mondták: nem meglepő a helyzet, ultrahang-vizsgálatra különösen nehéz időpontot találni. Az ügyintéző végül december 29-ére tudott időpontot adni a riporternek – Tatára.

Takács Péter egészségügyi államtitkár azt mondta: CT-, MR- és ultrahang-vizsgálatra is nehéz bejutni, megnőttek a várakozási idők a Covid-járvány óta, ezért új ultrahang-készülékeket vásároltak, és 7,5 milliárd forintot biztosítanak a szakrendelőknek, amiből azok több vizsgálatot végezhetnek.

Arra kérek mindenkit, hogy csekkolja rendszeresen az Egészségablak applikációt, hiszen fognak új időpontok megjelenni

– fogalmazott az államtitkár.

Többen súlyosan megsérültek Szolnokon, miután egy busz egy gimnáziumba csapódott

Mentőhelikopterek is érkeztek a helyszínre.

Földrengésre zavarta meg az éjszakát ma Csongrádban

A földrengés a Richter-skála szerinti 4-es erősségű volt.

Ezért düböröghetnek a kamionok szerda éjjel

A kamionstopot az éjszakai időszakban szerda 22 óra és másnap reggel 6 óra között az áruellátás zavartalansága érdekében részlegesen felfüggesztik.

Orbán Viktor elrendelte a százhalombattai tűzeset kivizsgálását

Facebook-oldalára azt is kiposztolta a kormányfő, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. Miután hónapokra kieshet a százhalombattai finomító kapacitásának 40 százaléka, a Mol stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is mérlegeli.

Még nem múlt el a baj Százhalombattán

A tűzoltók még dolgoznak.

Retteghetnek a koszorú- és virágárusok, vaamint a jelmezkölcsönzők?

Az adóhatóság országos ellenőrzési akciósorozat indul halloween és a mindenszentek idején.

Bődületes pénzeket mozgatott meg Orbán Viktor az éj leple alatt

A kormányfő a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról döntött.

Lázár János nem lesz boldog: eddig bírta a Keleti pályaudvar

Fennakadások a nemrég felújított pályaudvaron.

Ami a gazdagokban és a hajléktalanokban közös

Mindannyian kedvelik a méregdrága Costest. Hogy miért? Ez is kiderül a HajléktaLand című könyvből, amely egy olyan országba kalauzol el bennünket, amely hivatalosan nincs is. Egy mikrotársadalomba, amely a „normál” életformájú állampolgárok világával együtt létezik, milliók számára láthatatlanul.

Óvatosan az MVM-mel, csalók használják a nevüket

Az utóbbi időszakban az MVM Next ügyfelei egyre gyakrabban találkozhattak adathalász kísérletekkel, a társaság kéri ügyfeleit, hogy fokozott figyelemmel járjanak el minden gyanús megkeresés esetén.

