Hoppon maradhatnak a magyar nyugdíjasok?

Biztosan nem lesz júniusban nyugdíjkorrekció, és még csak válaszra sem méltatta a miniszterelnök a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának (NYUSZET) kérését – mondta a Népszavának Juhász László, a kilenc országos hatáskörű, összesen körülbelül 200 ezer tagot számláló szervezet alapító tagja. A szervezet május 1-jén küldött tértivevényes küldeményt, amit valaki átvett. az elismervényen egy női név szerepel, de reakció nem érkezett rá. Ezért a szervezet úgy döntött, hasonló tartalommal újabb levelet küld az idősek tiszteletéről gyakran beszélő kormány vezetőjének.

Kapcsolódó cikk Lassan kikopik az árrésstop hatása a nyugdíjasok árkosarából Kellemetlen meglepetés érte őket.

Eredetileg az kérték a miniszterelnöktől, hogy a kormánymég májusban döntsön erről. Így júniusban utalhatta volna is az 1,3 százalékos nyugdíjkorrekciót az államkincstárt. Azt is kérték, hogy ez az intézkedés a 13. havi nyugdíjra és más nyugdíjszerű ellátásra is vonatkozzon. A korrekciót azért tartja indokoltnak a szervezet, mert a Magyar Nemzeti Bank 4,5 és 5,1 százalék közötti sávban várja az éves inflációt.

Ebből a kormány az alsó értéket, a 4,5-et el is fogadta, a januári nyugdíjemelés mértéke viszont mindössze 3,2 százalék volt. A két szám közötti különbséget novemberben korrekció formájában kapnák meg az idősek, de a törvény megengedi, hogy a kormány „tényleges, illetőleg a várható makrogazdasági folyamatok és adatok ismeretében a szükséges feltételek megléte esetén további kiegészítő intézkedéseket tegyen”.