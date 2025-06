Hőségriasztás majdnem egész jövő hétre: csak átmeneti a hétvégi enyhülés

Hétfőtől péntekig 395 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, amely között hatvan hektáros is volt. A héten leégett terület nagysága 8,7 millió négyzetméter. A hőségriasztás ideje alatt lehetőleg senki se gyújtson tüzet a szabadban.

A közlekedésben legyünk türelmesebbek: a hőségben az emberek ingerlékenyebbek, figyelmetlenebbek. A járműveket parkolás után mindig ellenőrizzük, hogy nem maradt bennük gyermek, állat vagy hőre érzékeny eszköz. Kutyát se sétáltassunk betonon, aszfalton, mert az akár 60–70 °C-ra is felmelegedhet, égési sérülést okozva az állatok mancsán.

Negyven fok is lehet.

A munkát is megnehezíti a forróság Fotó: Depositphotos

A hőség különösen veszélyes a kisgyermekekre, az idősekre, a várandósokra, a szív- és érrendszeri betegek számára. Kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, valamint a test hűtése akár vízpermettel, nedves kendővel, langyos zuhannyal vagy lábfürdővel. Már néhány perc is segíthet enyhíteni a szervezet hőterhelését.

A hét első felében ismét tartós hőségre kell számítani, különösen a városias környezetben, ahol az épített burkolatok és épületek napközben felmelegszenek, éjszaka pedig nehezen hűlnek le. A nagy meleg nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is megterhelő: romlik a koncentráció, nő a reakcióidő, kevesebb a türelem, amely a közlekedésben is komoly kockázatot jelent – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

