Hosszú idő után nyereségesen működött a Fidesz, de pont most veszítette el a választást

Bár az adományok összege a korábbiakhoz képest meglehetősen lecsökkent, csak 281 millió forintot kalapoztak össze tavaly, míg 2024-ben még több mint 760 milliót kaptak az adományozóktól – számol be róla a Telex.

A párt összes bevétele 9 057 778 711 forint volt, kiadásaik pedig 7 557 594 690 forintot tettek ki. Így tehát hosszú évek után a Fidesz most először pluszos eredménnyel zárta az évet: mintegy 1,5 milliárd forint maradt a pártkasszában. A központi költségvetésből 1,014 milliárd forintot kapott a Fidesz, a parlamenti képviselőcsoportjuknak pedig 7,35 milliárd forint jutott. A párttagok tagdíjaiból 321,48 millió forint folyt be.

A Magyar Közlönyben emellett megjelentek a határozatok azzal kapcsolatban, hogy milyen szervezeteket és ügyeket vizsgál felül a Tisza-kormány.

Noha az adományok összértéke csökkent, a nagy összegű adományozók maradtak. A legtöbb hozzájárulás tavaly is Fockter Vilmostól származott, aki 10 millió forintot adott a Fidesznek, de bőven akadnak 4, 5 vagy 6 milliós adományok is, köztük számos fideszes politikussal:

Ágh Péter, 6 650 000 forintot,

V. Németh Zsolt 6 635 000 forintot,

Nagy Sándor Bálint 6 600 000 forintot,

Barcza Attila 5 800 000 forintot,

Vinnai Győző pedig 5 786 000 forintot adományozott.

A kiadási tételek között a legnagyobb tételnek a „Politikai tevékenység kiadása” kategória számít, ami 4,3 milliárdot tesz ki. Működési kiadásokra 2,6 milliárdot költöttek, eszközbeszerzésekre pedig 532 milliót. „Egyéb szervezeteknek” is nyújtott támogatást a Fidesz, a beszámoló szerint 50 millió forint értékben.

A pártok bevételei négy fő forrásból jönnek össze: