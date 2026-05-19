Közérdekű Orbán Viktor

Hosszú idő után nyereségesen működött a Fidesz, de pont most veszítette el a választást

Elkészült a Fidesz Magyar Polgári Szövetség tavalyi, 2025-ös pénzügyi beszámolója, amit a Magyar Közlöny hivatalos értesítőjében tettek közzé hétfő este.

Bár az adományok összege a korábbiakhoz képest meglehetősen lecsökkent, csak 281 millió forintot kalapoztak össze tavaly, míg 2024-ben még több mint 760 milliót kaptak az adományozóktól – számol be róla a Telex.

A párt összes bevétele 9 057 778 711 forint volt, kiadásaik pedig 7 557 594 690 forintot tettek ki. Így tehát hosszú évek után a Fidesz most először pluszos eredménnyel zárta az évet: mintegy 1,5 milliárd forint maradt a pártkasszában. A központi költségvetésből 1,014 milliárd forintot kapott a Fidesz, a parlamenti képviselőcsoportjuknak pedig 7,35 milliárd forint jutott. A párttagok tagdíjaiból 321,48 millió forint folyt be. 

A Magyar Közlönyben emellett megjelentek a határozatok azzal kapcsolatban, hogy milyen szervezeteket és ügyeket vizsgál felül a Tisza-kormány.

Noha az adományok összértéke csökkent, a nagy összegű adományozók maradtak. A legtöbb hozzájárulás tavaly is Fockter Vilmostól származott, aki 10 millió forintot adott a Fidesznek, de bőven akadnak 4, 5 vagy 6 milliós adományok is, köztük számos fideszes politikussal:

  • Ágh Péter, 6 650 000 forintot,
  • V. Németh Zsolt 6 635 000 forintot,
  • Nagy Sándor Bálint 6 600 000 forintot,
  • Barcza Attila 5 800 000 forintot,
  • Vinnai Győző pedig 5 786 000 forintot adományozott.

A kiadási tételek között a legnagyobb tételnek a „Politikai tevékenység kiadása” kategória számít, ami 4,3 milliárdot tesz ki. Működési kiadásokra 2,6 milliárdot költöttek, eszközbeszerzésekre pedig 532 milliót. „Egyéb szervezeteknek” is nyújtott támogatást a Fidesz, a beszámoló szerint 50 millió forint értékben.

A pártok bevételei négy fő forrásból jönnek össze:

  • a legstabilabb és legfontosabb pénzügyi forrás a költségvetésről szóló törvényben meghatározott állami támogatás, amely a választáson egy százalék fölött teljesítő pártoknak jár. Ennek a mértékét minden választás után a következő négy évre határozzák meg.
  • A parlamenti frakciók a képviselői létszám alapján kapnak havi támogatást, amit továbbadhatnak a pártnak.
  • További bevételt jelentenek a tagdíjak és
  • az egyéb hozzájárulások, támogatások.

Indul a tűzoltás: Vitézy Dávid a balatoni vasúti közlekedésről intézkedett

Tíz darab, első osztályú Intercity vasúti kocsit bérel a MÁV a nyári hónapokra. A bérjárműveket a Balaton környéki viszonylatokon állítják szolgálatba.

Hazarendelte Orbán Anita Magyarország varsói nagykövetét

Magyar Péter miniszterelnököt több minisztere is elkíséri ma Lengyelországba, az új magyar kormányfő első hivatalos külföldi útjára. Eközben Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét.

Elindul a közmédia átvilágítása

A Magyar Közlönyben teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatokat rendelt el a kormány, amik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap működését is érintik.

Figyelem: hepatitis-A járványhelyzet alakult ki az egyik magyar városban

Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki – adta hírül az önkormányzat a honlapján csütörtökön.

Orbán Anita az orosz nagykövetnek: elfogadhatatlan Kárpátalja támadása

Szűk fél óráig tartózkodott a bekéretett orosz nagykövet a Külügyminisztériumban.

Rogán Antal minisztériumán akadhatott fenn számos közérdekű adatigénylés az elmúlt években

A HVG birtokába jutó dokumentumok felfedik, milyen erős központi kontrollt gyakorolt Rogán Antal tárcája az Orbán-kormány minisztériumainak kommunikációja felett.

Tovább megy a győzteshez húzás, a közjogi méltóságok lemondásáról is megkérdezték az embereket

Egy hónappal ezelőtt az urnákhoz vonultak a magyar választók és rekordrészvétel mellett történelmi felhatalmazást adtak a Tisza Pártnak. Május 12-ével hivatalosan is leköszönt az Orbán-kormány, és a magyar politika, a választókat is beleértve igyekszik feldolgozni ezt a hatalmas változást.

Megbírságolták a közmédiát

Bírságot szabott ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa a közmédiára, mivel több csatornán úgy reklámozták a Fidesz-kormány által indított nemzeti petíciót, mint társadalmi célú hirdetést, hogy nem különítették el kellőképp más tartalmaktól – közölte csütörtökön a hatóság.

Miniszterelnökkel tárgyalt Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója Észak-Macedónia fővárosában, Szkopjéban folytatott tárgyalásokat Hristijan Mickoski észak-macedón miniszterelnökkel, valamint Aleksandar Nikoloski miniszterelnök-helyettessel a vállalatcsoport észak-macedóniai stratégiai beruházásairól és hosszú távú fejlesztési terveiről.

Visszakapják Iványi Gáborék a Fidesz által elvett egyházi státuszukat

Komoly lehetőség előtt az Iványi Gábor vezette egyház a Tisza-kormány hatalomra kerülésével: az eddigi, politikai motivációjú ellehetetlenítés után újra egyházi státuszhoz és a működéshez szükséges stabil anyagi forrásokhoz juthatnak. A tervek között szerepel a bezáratott szegedi és budapesti iskolák újranyitása is.

