Ide került a visszaváltott palackokból befolyt adomány 

Júliustól a hátrányos helyzetű családokat segíti a hulladékgazdálkodási cég a visszaváltásokon keresztül. Ezután a Magyar Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat, valamint az Ökomenikus Segélyszervezet lesz a három kedvezményezett – számolt be róla az Economx.

A Mohu ma jelentette be az első adományozási kampányának a végét, amelynek lényege, hogy a visszaváltás során a palackok után visszakapott 50 forintot nem megtartják, hanem azt felajánlják

