Idehaza is egyre több a tűz

A tűz közel 10 hektárt érintett és a beavatkozást nehezítette, hogy a helyszín jelentős része csak gyalogosan volt megközelíthető. A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányítása mellett IV-es kiemelt fokozatban hivatásos és önkéntes tűzoltók végezték a tűzoltást. Drónnal segítették a felderítést és a tűzoltásvezető munkáját, terepjáró járművekkel pedig a logisztikai feladatokat támogatták. Az oltási utómunkálatok még délelőtt is tartottak.

Minderről a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat számolt be. Itt érhető el az erről szóló posztjuk.