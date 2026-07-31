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Idehaza is egyre több a tűz

mfor.hu

Tegnap késő délután kigyulladt a Visegrádi-hegység Sikárosi erdészház feletti része.

A tűz közel 10 hektárt érintett és a beavatkozást nehezítette, hogy a helyszín jelentős része csak gyalogosan volt megközelíthető. A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányítása mellett IV-es kiemelt fokozatban hivatásos és önkéntes tűzoltók végezték a tűzoltást. Drónnal segítették a felderítést és a tűzoltásvezető munkáját, terepjáró járművekkel pedig a logisztikai feladatokat támogatták. Az oltási utómunkálatok még délelőtt is tartottak.

Minderről a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat számolt be. Itt érhető el az erről szóló posztjuk.

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