Közérdekű Kiskereskedelem

Így lesznek nyitva a boltok május 1-jén

Nagyrészt minden zárva lesz, de vannak kivételek.

A 24.hu összefoglalója szerint a május elseje idén péntekre esik, ezért háromnapos hosszú hétvégét jelent a normál munkarendben dolgozók számára. Az ünnepnapon pedig fő szabály szerint az üzletek sem lehetnek nyitva, így május 1-jén pénteken zárva lesznek a nagy boltláncok és más üzletek is.

A cikk szerint jellemzően zárva tartanak a plázák üzletei is, viszont egyes, a plázákban található vagy máshol lévő szolgáltatók (például éttermek, kávézók, mozik, fitnesztermek) nyitva lehetnek, de nem feltétlenül a szokásos nyitvatartással – hogy hogyan, arról az üzletekben, az üzletektől érdemes érdeklődni.

Ha mégis szükség van valamilyen beszerzésre, nyitva lesznek például a benzinkutakon található shopok, illetve egyes éjjel-nappal nyitva tartó üzletek vagy kisebb üzletek is, amelyek kinyithatnak, ha a tulajdonos áll be a pult mögé. Ezenkívül az ünnepnapon is nyitva lehetnek:

  • a benzinkutak,
  • az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak, melyekről tájékoztatás az OGYÉI honlapján található,
  • az önálló virágboltok,
  • az újságosok,
  • az édességboltok,
  • a vendéglátó- és szórakozóhelyek.

A szemetet a szokásos rend szerint szállítják el a május 1-jei ünnepnapon is.

Az egyéni vállalkozóknak hozott fontos híreket a NAV

Majdnem mindent tudnak, és be is írnak.

Lángok törtek fel Nagykanizsa közelében

Egy hulladékfeldolgozó-telepen ütött ki tűz.

Holnap kiderül, ki lesz Magyar Péter oktatási minisztere

Holnap jelenti be a leendő miniszterelnök, Magyar Péter a Tisza-kormány újabb minisztereit, köztük az oktatási minisztert.

Munkaügyi pert indított a Direkt36-nak kitálaló Szabó Bence a rendőrség ellen

Munkajogi eljárást indított Szabó Bence rendőrszázados, akinek szolgálati jogviszonyát a Magyar Helsinki Bizottság szerint jogsértő módon szüntették meg, miután a nyilvánosság elé állt a Tisza Párt informatikusait érintő titkosszolgálati visszaélések ügyében.

Magyar Péter: Megnyitjuk az ügynökaktákat

A leendő miniszterelnök erről Facebook-oldalán posztolt.

Nepáli vendégmunkások papírjaival trükköztek, most korrupció miatt nyomoznak utánuk

Munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos korrupció miatt nyomoz a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) négy ember ellen.

Rendkívüli ellenőrzést kér a Szerencsejáték Zrt. a hétvégén megnyert nyereményhegyek miatt

Erről közleményben tájékoztattak.

Fontos határidőre figyelmeztet az MVM, bukhatja a rezsistopos kedvezményt, aki nem lép

Április 30-ig lehet még nyilatkozni.

Meglesz az újabb kétharmad? Népszavazás jöhet arról, hogy egy nappal kevesebbet dolgozzunk

Vajon tényleg összejön a népszavazás?

Megszületett az új Országgyűlés megalakulásának bűvös dátuma

Május 9-én, délelőtt 10 órára hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését Sulyok Tamás köztársasági elnök.

