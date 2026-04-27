Így lesznek nyitva a boltok május 1-jén

A 24.hu összefoglalója szerint a május elseje idén péntekre esik, ezért háromnapos hosszú hétvégét jelent a normál munkarendben dolgozók számára. Az ünnepnapon pedig fő szabály szerint az üzletek sem lehetnek nyitva, így május 1-jén pénteken zárva lesznek a nagy boltláncok és más üzletek is.

A cikk szerint jellemzően zárva tartanak a plázák üzletei is, viszont egyes, a plázákban található vagy máshol lévő szolgáltatók (például éttermek, kávézók, mozik, fitnesztermek) nyitva lehetnek, de nem feltétlenül a szokásos nyitvatartással – hogy hogyan, arról az üzletekben, az üzletektől érdemes érdeklődni.

Ha mégis szükség van valamilyen beszerzésre, nyitva lesznek például a benzinkutakon található shopok, illetve egyes éjjel-nappal nyitva tartó üzletek vagy kisebb üzletek is, amelyek kinyithatnak, ha a tulajdonos áll be a pult mögé. Ezenkívül az ünnepnapon is nyitva lehetnek:

a benzinkutak,

az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak, melyekről tájékoztatás az OGYÉI honlapján található,

az önálló virágboltok,

az újságosok,

az édességboltok,

a vendéglátó- és szórakozóhelyek.

A szemetet a szokásos rend szerint szállítják el a május 1-jei ünnepnapon is.