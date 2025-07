Így nem járnak ma a vonatok

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Sűrűn posztolt a MÁVINFORM kedden is a vasúti közlekedés fennakadásairól. A Facebook-bejegyzésekben jó hír is volt. Elvontatták a műszaki hibás szerelvényt, már nem kell pótlóbuszra átszállni a Balatonfüred – Balatonakali-Dörgicse – Zánka-Köveskál szakaszon, a menetrend kora délután áll helyre az észak-balatoni vonalon.

Ma is sűrűn posztol a MÁVINFORM a Facebookon, több vonalon is áll a közlekedés.

