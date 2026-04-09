Így szavazhatnak az orvosok és a kórházban fekvő betegek

Ha a kórház a szavazásra jogosult állampolgár lakóhelye szerinti szavazókör területén található, vagy a beteg, dolgozó időben kérte a mozgó urnát, úgy nincs akadálya az intézményben való szavazásnak.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság intézményei biztosítják, hogy április 12-én, vasárnap minden kórházban ápolt beteg és az őket ellátó egészségügyi dolgozó élhessen szavazati jogával – írja közleményében az OKF, amit az infostart.hu idézett.

A tájékoztatás szerint az intézmények lehetőséget teremtenek arra, hogy munkavállalóik a szavazás idejére eltávozhassanak munkahelyükről. A választójog gyakorlását a kórházban tartózkodó betegek számára a törvény akként biztosítja, hogy a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár mozgó urnát igényelhet, amennyiben mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt.

A beteg abban az esetben kérhet mozgó urnát az őt ellátó fekvőbeteg-gyógyintézetbe, ha a kórház a lakóhelye szerinti szavazókör területén található, vagy ha a beteg az erre irányadó határidőig átjelentkezett.