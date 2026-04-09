1p
Közérdekű Választás 2026

Így szavazhatnak az orvosok és a kórházban fekvő betegek

mfor.hu

A szavazójogával mindenki élhet.

Ha a kórház a szavazásra jogosult állampolgár lakóhelye szerinti szavazókör területén található, vagy a beteg, dolgozó időben kérte a mozgó urnát, úgy nincs akadálya az intézményben való szavazásnak.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság intézményei biztosítják, hogy április 12-én, vasárnap minden kórházban ápolt beteg és az őket ellátó egészségügyi dolgozó élhessen szavazati jogával – írja közleményében az OKF, amit az infostart.hu idézett.

A tájékoztatás szerint az intézmények lehetőséget teremtenek arra, hogy munkavállalóik a szavazás idejére eltávozhassanak munkahelyükről. A választójog gyakorlását a kórházban tartózkodó betegek számára a törvény akként biztosítja, hogy a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár mozgó urnát igényelhet, amennyiben mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt.

A beteg abban az esetben kérhet mozgó urnát az őt ellátó fekvőbeteg-gyógyintézetbe, ha a kórház a lakóhelye szerinti szavazókör területén található, vagy ha a beteg az erre irányadó határidőig átjelentkezett.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG