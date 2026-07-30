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Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

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Közérdekű Kármán András Vitézy Dávid Közösségi közlekedés Taxisok, bérautók, drosztcsaták

Így változik az élet augusztusban: hetilappá alakulnak a vidéki újságok, emelkednek a taxitarifák, új járatok indulnak

Herman Bernadett
Herman Bernadett

Az augusztus idén komoly fordulópontot hoz a magyar mindennapokban. A vidéki sajtó nagy része és a Magyar Nemzet hetilaposodik, új menetrendeket, járatokat vezetnek be vidéken és az agglomerációban, emelkednek a fővárosi taxitarifák, és szerényebb nemzeti ünnepet ül az ország. 

Sok magyar család nem fogja megkapni a jövő héttől a napilapot. Augusztus 1-jétől ugyanis a Mediaworks döntése értelmében a legtöbb eddigi megyei napilap nyomtatott kiadása megszűnik napi formában, és a kiadványok hetilappá alakulnak át. Az átalakítási hullám és a nyomtatott lapok sorsának hátteréről itt írt az Mfor részletesebben:

Közlekedés: új menetrendek és emelkedő taxitarifák

Számos változás történik a közösségi közlekedésben, ahogy azt nemrég Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter megígérte. 

Augusztus 1-jétől jelentősen kiterjesztik a budapesti agglomeráció éjszakai közösségi közlekedését, a járatok indulását az utolsó fővárosi metrókhoz, vonatokhoz és HÉV-ekhez hangolják. Új éjszakai kapcsolat létesül Kelenföldről indulva Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Etyek felé. Emellett Solymár térsége, valamint az Újpest-Városkaputól Visegrádig tartó vonal is sűrűbb éjszakai elérést kap. Augusztus 11-étől Szigethalom, Halásztelek és Tököl irányába is elindulnak a késő esti járatok.

Szintén a szaktárca intézkedéseként augusztus 1-jével újraindul a menetrend szerinti személyszállítás a korábban bezárt Dombóvár–Komló vasútvonalon. A pálya helyreállítását követően a MÁV-csoport ünnepi nosztalgiajáratokkal és a térségre érvényes, 1490 forintos Mecsek napijeggyel indítja el a forgalmat.

Országos szintű menetrendi finomhangolás lép életbe. A legjelentősebb átalakítás a Kaposvár, Igal és Dombóvár által határolt dél-dunántúli térséget érinti, ahol a vasúti csatlakozásokhoz igazítva teljesen új autóbusz-hálózat bevezetésével próbálják kiszolgálni a modern mobilitási igényeket. A reform célja, hogy a buszjáratok közvetlen és ütemes csatlakozást biztosítsanak a Dombóváron áthaladó Budapest–Pécs vasútvonal InterCity vonataihoz.

Az autós személyszállítás terén magasabb és szigorúbban ellenőrzött hatósági tarifák lépnek életbe Budapesten, drágítva a taxizást. Az alapdíj 1100 forintról 1300 forintra emelkedik, a kilométerdíj 440 forintról 521 forintra nő, a percdíj 110 helyett 130 forint lesz. Új elemként bevezetik a 800 forintos reptéri pótdíjat és a szintén 800 forintos kényelmi díjat az előre rendelt fuvarok után. 

A Magyar Telekom ÁSZF-módosítása is életbe lép szombattól. A jövőben hivatalosan is kézbesítettnek minősül minden olyan tértivevényes vagy ajánlott postai küldemény, amely „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „címzett ismeretlen” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza a vállalathoz. Ezzel a Telekom jogilag bebiztosítja az értesítési folyamatait, és még határozottabban tereli a fogyasztókat a digitális ügyintézés felé. Emellett egyes emelt díjas számtartományok hívásdíjai is növekednek.

Spórolós nemzeti ünnep, átírt költségvetés, uniós határidő

Az ország gazdasági jövője szempontjából a hónap utolsó napja a legfontosabb mérföldkő. Az Európai Bizottsággal való megállapodás szerint a kormánynak augusztus 31-ig kell teljesítenie a Helyreállítási Alap forrásaihoz szükséges mérföldköveket. Arról, hogy pontosan milyen kulcsfontosságú reformokon és brüsszeli elvárásokon múlik a több ezer milliárd forintnyi uniós pénz sorsa, laptársunk, a Klasszis Média csoporthoz tartozó Privátbankár elemzése nyújt részletes tájékoztatást. 

Ezzel párhuzamosan a háttérben komoly államháztartási átalakítás zajlik: a kormány a minisztériumok átvilágítása után augusztus végéig tervezi hivatalosan módosítani a 2026-os állami költségvetést. A kabinet makrogazdasági és költségvetési döntéseinek, valamint a közérdekű alapítványok (kekvák) átalakításának részleteiről itt olvashat:

Az augusztus 20-i Szent István-napi ünnepségeket idén jelentősen átalakított, költséghatékonyabb keretek között rendezik meg, az eredetileg tervezett büdzsé kevesebb mint harmadából.

Nem marad el a tűzijáték, de szerényebb lesz az ünnep
Nem marad el a tűzijáték, de szerényebb lesz az ünnep
Fotó: Klasszis Média

A bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályok is változnak augusztus 31-től: a kormány bezár egy korábban gyakran alkalmazott adózási kiskaput, amelyet cégek eladásánál használtak ki az ügyfelek. Erről a Trend FM műsorában is szó volt. 

Sok család örülni fog, mert érkezik a hónap végén az iskolakezdési támogatás első részlete is. Az összeget két részletben kapják az érintett gyerekek a Magyar Államkincstártól: 50 ezer forint augusztus 24-ig érkezik. Akik bankszámlára kapják a családi pótlékot, azoknak ugyanerre a bankszámlára utalják el. Akiknek készpénzben kézbesítik, azoknak az iskolakezdési támogatás első felét is a postás viszi. Mindkét esetben a családi pótléktól elválasztva, külön utalásban, illetve postaszelvénnyel történik a kifizetés.

A második 50 ezer forintos részletet november 30-ig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. A szeptemberi családi pótlék is korábban, augusztus 24-én érkezik majd meg.

Ritka égi jelenség: részleges napfogyatkozás

27 év után ismét napfogyatkozás lesz Európában – írja az Időkép. Augusztus 12-én kora este Magyarország területéről is látható lesz a jelenség, de itt csak részleges napfogyatkozás történik. Az esemény 19:22-kor kezdődik, és egészen a Nap lenyugvásáig követhető lesz.

Aki a teljes napfogyatkozást szeretné látni, annak Izland nyugati partjaira, Észak-Spanyolországba vagy a Baleár-szigetekre kell utaznia aznap. 

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