Így zajlik majd a beiktatás napja, Magyar Péter közölte a részleteket

A május 9-i alakuló ülés menetrendjéről osztott meg részleteket Magyar Péter.

A leendő miniszterelnök Facebook-oldalán írta, hogy mindenkit szeretettel várnak május 9-én egy egész napos rendszerváltó népünnepélyre Budapesten, a Kossuth téren és a Parlament előtti rakparton.

A rendszerváltás utáni Országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön.

A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére 15 órakor kerül sor. 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély.

Magyar Péter hozzáteszi, hogy a megválasztott miniszterelnök köszöntője, a művészeti produkciók és a meglepetésvendégek után egy „fergeteges buli” veszi kezdetét.

Korábban Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is bulit hirdetett az alakuló ülést megelőző napra a Lánchídhoz. Ezt a lépést Magyar Péter udvariatlannak tartja – számolt be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Mfor.hu.

Rendezvényt jelentett be Karácsony Gergely, amit Magyar Péter udvariatlannak tart

Rendszerzáró örömkoncertet hirdetett a főpolgármester. Magyar Péter kommentben reagált.

Közleményt adott ki az ügyészség a 24.hu főszerkesztőjét ért támadás miatt

A Pető Pétert megtámadó férfi elleni kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtják végre.

Emeli a tétet Trump, egyre jobban magára maradhat Európa

A korábban bejelentett ötezernél jóval több katonát fog kivonni az Egyesült Államok Németországból – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szombaton.

Több százezer magyar van óriási bajban: érvénytelenítették a TAJ-számukat

Csapdahelyzetben van rengeteg magyar: annak, akinek nincs biztosítási jogviszonya, egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, ha azonban erre nem képes (mert nincs jövedelme), akkor elesik az ingyenes orvosi ellátástól, illetve a NAV adók módjára behajthatja a tartozást – írja a 24.hu.

Lehalt az újságíró szervezet oldala – támadásról számoltak be

Még csütörtökön indult, de péntek délután sem volt elérhető a szakmai felület.

Azbeszt: mégsem áll meg Vasnál a szennyezés? Országos intézkedés következik

Vas vármegye után az egész országban vizsgálódás indul Orbán Viktorék egyik utolsó döntése nyomán.

Orbán Balázsék is üzentek Magyar Péternek, megszületett a döntés az osztalékfizetésről

Az Orbán Balázs által irányított elitképző állítása szerint megegyezett a Richterrel az osztalék kifizetésének elhalasztásáról.

Drágul a benzin a munka ünnepére

További áremelkedésre lehet számítani május 1-jén.

Folytatja az árcsökkentést az ALDI: újabb 100 termék lett olcsóbb

Folytatódik a kiskereskedelmi árháború: az ALDI Magyarország egy héten belül másodszor nyúlt az áraihoz. Áprilisban így összesen már több mint 200 árucikk lett tartósan olcsóbb, ami a lánc állandó kínálatának csaknem tizedét érinti.

Tovább fogy a magyar, mutatjuk a friss tendenciákat

Az előzetes adatok szerint 2026 márciusában 5752 gyermek született, és 10 393 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,9, a halálozásoké 9,2 százalékkal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 15 százalékkal emelkedett – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

