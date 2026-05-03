Így zajlik majd a beiktatás napja, Magyar Péter közölte a részleteket

A leendő miniszterelnök Facebook-oldalán írta, hogy mindenkit szeretettel várnak május 9-én egy egész napos rendszerváltó népünnepélyre Budapesten, a Kossuth téren és a Parlament előtti rakparton.

A rendszerváltás utáni Országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön.

A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére 15 órakor kerül sor. 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély.

Magyar Péter hozzáteszi, hogy a megválasztott miniszterelnök köszöntője, a művészeti produkciók és a meglepetésvendégek után egy „fergeteges buli” veszi kezdetét.

Korábban Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is bulit hirdetett az alakuló ülést megelőző napra a Lánchídhoz. Ezt a lépést Magyar Péter udvariatlannak tartja – számolt be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Mfor.hu.