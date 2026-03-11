1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Közérdekű Adó Adózási szabályok, tudnivalók NAV

Igyekezzen, ha postán kérné az adóbevallását, már csak pár napja maradt

mfor.hu

NAV: hétfőig lehet kérni az szja-bevallási tervezetek postázását.

Még öt napig, március 16-ig kérhetik az szja-bevallási tervezetek postázását azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel – hívta fel a figyelmet szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Eddig 40 ezren igényelték a postázást, 90 százalékban SMS-ben – fűzték hozzá a közleményben. Az adóazonosító jel és születési dátuma megadásával többféle módon kérhető a tervezet postázása. A legegyszerűbb SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon, SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn formában. Ezenkívül űrlapon, levélben, telefonon vagy akár személyesen is igényelhető. A kész tervezeteket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tértivevényesen, április 30-áig küldi el postán. A postázás helyett azonban érdemes az online utat választani – ajánlja a NAV. Az Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-regisztrációval rendelkezőknek elektronikusan érhető el a tervezet, március 15-től. A dokumentum a hivatal eSZJA-oldalán akár okostelefonon is megtekinthető, szükség esetén módosítható is. Aki egyetért a benne foglalt adatokkal, az – néhány kattintással – jóvá is tudja hagyni – ismertette a NAV.

(MTI)

Autósok figyelem: újabb szabályok jelentek meg a védett áras tankolásról

Elkérhetik a forgalmit, ha védett áron tankol, mert be kell küldeni az adatokat a NAV-hoz.

Szerdától új eszközöket telepítenek a budapesti metrókban

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) március 11-én, szerdán megkezdi a Pay&GO bankkártyás fizetési pilotrendszer kiterjesztéséhez szükséges, új jegyérvényesítő készülékek telepítését a fővárosi metróhálózaton. Így a Pay&GO szolgáltatás április közepétől minden metróvonalon elérhetővé válik – közölte a BKK az MTI-vel kedden.

Folytatódik az adok-kapok, élesen üzent az ukrán külügyminiszter a magyar kormány lépésére

Ukrajna külügyminisztere szerint a törvénytelenség ördögi körébe süllyed Magyarország.

Elárulta Szijjártó Péter, hogy eddig hány magyart sikerült kimenekíteni a Közel-Keletről

Már csaknem ezer embert hoztak a mentesítő járatokkal Magyarországra a háborús zónából – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.

Folytatódik az ukrán pénzszállítók ügye: rendeletben jelentette be a kormány az újabb lépést

Büntetőeljárást indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. Erről jelent meg egy rendelet a Magyar Közlönyben.

Orbán Viktor máris kezdeményezte: feloldás és ársapka jöhet?

Az olajárrobbanást követően célkeresztben az energetikai szankciók feloldása és a benzinárak drasztikus ugrásának megakadályozása.

Valami készül – olajsokk után jelentkezik Orbán Viktor

Brutális áremelkedést produkált éjjel az olaj világpiaci ára, Orbán Viktor emiatt  tanácsát is összehívta

Sorra érkeznek a magyarokat kimentő járatok

Már több száz, a háború által sújtott térségben rekedt magyar repülhetett haza.

Barcikai választások: a Tisza vereségét hirdeti Orbán Viktor, pedig nem is indítottak senkit

A kormányfő a választás eredményéről fogalmazott különös bejegyzést.

Büntetőeljárás indult a Magyarországon elfogott ukrán pénzszállítók ügyében

Túszejtés és vagyon eltulajdonítása miatt. 

