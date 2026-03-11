Igyekezzen, ha postán kérné az adóbevallását, már csak pár napja maradt

Még öt napig, március 16-ig kérhetik az szja-bevallási tervezetek postázását azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel – hívta fel a figyelmet szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Eddig 40 ezren igényelték a postázást, 90 százalékban SMS-ben – fűzték hozzá a közleményben. Az adóazonosító jel és születési dátuma megadásával többféle módon kérhető a tervezet postázása. A legegyszerűbb SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon, SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn formában. Ezenkívül űrlapon, levélben, telefonon vagy akár személyesen is igényelhető. A kész tervezeteket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tértivevényesen, április 30-áig küldi el postán. A postázás helyett azonban érdemes az online utat választani – ajánlja a NAV. Az Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-regisztrációval rendelkezőknek elektronikusan érhető el a tervezet, március 15-től. A dokumentum a hivatal eSZJA-oldalán akár okostelefonon is megtekinthető, szükség esetén módosítható is. Aki egyetért a benne foglalt adatokkal, az – néhány kattintással – jóvá is tudja hagyni – ismertette a NAV.

(MTI)