Ilyen szeletet vett a Decathlonban? Vigyázzon, nagy bajt okozhat!

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Lenne mód a súlyos ételallergiák kialakulásának esélyét nagyban csökkenteni. A szülők azonban vagy nem ismerik, vagy nem tartják be az orvosi ajánlásokat.

Kapcsolódó cikk Ételallergia: a szülők jelentik a legnagyobb veszélyt a gyerekekre? Lenne mód a súlyos ételallergiák kialakulásának esélyét nagyban csökkenteni. A szülők azonban vagy nem ismerik, vagy nem tartják be az orvosi ajánlásokat.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!