Indul a tűzoltás: Vitézy Dávid a balatoni vasúti közlekedésről intézkedett

Erről a Népszava számolt be. A bérelt kocsikat – amelyeket a Balaton környékén állítanak szolgálatba – az osztrák állami vasúttársaságtól kaphatja meg néhány hónapra a MÁV.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a lapnak elmondta: egyelőre csak szóbeli megállapodás van az ügyben. Hozzátette: mivel mindkét szerződő fél állami cég, így a magánérdek nem játszhat szerepet az üzletben. A tíz kocsiról azt mondta:

Nem sok, de életmentő.

A megállapodás annak fényében is figyelemre méltó, hogy az előző miniszter, Lázár János és az osztrák vasúti cég között nagyon elmérgesedett a viszony a ciklus végére, gyakorlatilag beszélő viszonyban sem voltak. Mint ismert, Lázár 2023 novemberében azonnali hatállyal menesztette a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) vezérigazgató-helyettesét, és vétójogot próbált meg érvényesíteni, amire válaszul az osztrák állam beperelte a magyar minisztériumot – számol be róla a 24.hu.

