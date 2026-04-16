Indulnak a tárgyalások, ekkor jön az uniós delegáció Magyarországra

Pénteken Budapestre utazik az Európai Bizottság küldöttsége, hogy tárgyalásokat kezdjen a leendő kormány tisztviselőivel, erősítette meg csütörtökön az uniós testület vezető szóvivője, Paula Pinho – írja a Telex.

Korábban a Válasz Online írt a delegációról, de a lap csütörtöki érkezésről tudott, és csak a befagyasztott uniós támogatások témájáról írt.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kedden, a Tisza választási győzelme után „átbeszélték a sürgető prioritásokat”.

Kapcsolódó cikk Kövér Lászlóék is elkezdik átadni a terepet Előkészülnek az új parlament alakulóülésére.

Von der Leyen a telefonhívás után az X-en azt írta, hogy gyorsan kell dolgozni az újjáépítésen és a reformokon, a jogállamiság helyreállításán. A beszélgetésről Magyar Péter is posztolt, mint írta, „egyetértettünk abban, hogy a magyar embereknek járó, de az Orbán-kormány korrupciója miatt befagyasztott sok ezer milliárd forintos uniós források felszabadítása a legfontosabb prioritás”.

Pinho csütörtökön a Hír TV kérdésére közölte: a másnapi delegáció Ursula von der Leyen bejelentésének „közvetlen megtestesülése”, hogy a lehető legkorábban megkezdjék a munkát különféle témákban.