Inflációkövető díjkorrekciót jelentett be a Telekom

A Magyar Telekom 2026. július 1-jétől 4,4 százalékos inflációkövető díjkorrekciót vezet be – közölte a vállalat honlapján. A módosítás a Központi Statisztikai Hivatal által a 2025-ös évre megállapított éves fogyasztóiár-index alapján történik.

A társaság tájékoztatása szerint az általános szerződési feltételek lehetővé teszik, hogy évente egyszer módosítsák a havi előfizetési díjakat az infláció mértékével összhangban. A mostani emelés az otthoni és mobil szolgáltatások havi díjait érinti, ugyanakkor a forgalmi díjakra – például perc- és SMS-díjakra – nem vonatkozik, ahogy a kiegészítő szolgáltatások ára sem változik.

A Telekom emlékeztetett: a tavalyi évben – más távközlési szolgáltatókhoz hasonlóan – nem érvényesítette az inflációkövető díjkorrekciót, a kormányzati elvárásokkal összhangban. Akkor a vállalat úgy fogalmazott, hogy a fogyasztói csomagok havidíját legalább 2026 első félévének végéig nem emeli.

A mostani döntéssel párhuzamosan a piacon más szereplők is áremelést hajtanak végre: a Yettel szintén 4,4 százalékos díjkorrekciót jelentett be júliustól.