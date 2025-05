Tényleg a kedvenc terméke, vagy csak fizettek, hogy ezt mondja? 

Az influenszerek reklámtevékenységét is monitorozó Gazdasági Versenyhivatal évek óta futó, Gondolja Végig Higgadtan! elnevezésű kampánysorozatának új fejezete a tartalomgyártókat vakon követő fogyasztókat célozza meg. Ebben a megbízható források felkutatása mellett a GVH arra is igyekszik felhívni a figyelmet, hogy a magas követőszám nem feltétlenül jelent garanciát a tartalomgyártók hitelességére. Ahogy arra sem, hogy az általuk hirdetett termékek valóban kifogástalanok vagy megérik az árukat. Fontos tehát az alapos tájékozódás, és hogy józan ésszel mérlegeljünk ahelyett, hogy pusztán szimpátia vagy az aktuális trendek alapján döntsünk bizonyos termékek vagy szolgáltatások megvásárlásáról – dióhéjban így lehet összefoglalni a kampányüzenetet.

Az influenszer marketing mára elvileg szigorúan szabályozott iparággá vált – a jogsértő kereskedelmi gyakorlatokat idehaza a GVH igyekszik kiszúrni. 2023 májusában egy egész Európára kiterjedő fogyasztóvédelmi vizsgálat keretében – melynek a magyar hatóság is tagja volt – 28 magyar influenszer tevékenységét követte nyomon a hazai piacon az alapján, hogy közösségi médiában közzétett, reklámnak minősülő tartalmaiknál megfelelő módon jelezték-e, hogy azok valamilyen ellenértékért cserébe születtek.

A vizsgálat minden szinten meglepő eredménnyel zárult: kiderült, hogy az 576 európai influenszernek mindössze 20 százaléka tüntette fel következetesen és korrekt módon reklámtevékenységét. Pontosan ugyanez volt az arány a vizsgált magyar tartalomgyártók esetében is. A GVH 2024 májusában valószínűsíthetően jogsértő kereskedelmi gyakorlatok miatt versenyfelügyeleti eljárásokat indított, amelyek hat hazai influenszert érintettek.

Azoknak a tartalomgyártóknak, akik munkájuk megkönnyítése és támogatása érdekében ügynökségekkel szerződnek, eleve kötelező betartani a GVH által meghatározott szabályokat. „A hirdetők ezt el is várják, benne van a szerződésekben, hogyan kell posztolni, mire kell odafigyelni” – nyilatkozta az Mfornak Horváth Ádám, a jelenleg 25 hazai influenszert képviselő NuHeadz Talent Management alapítója. Véleménye szerint az igazi profik – akik a tartalomgyártásból, ezzel együtt a hitelességükből élnek – odafigyelnek arra, hogy jól látható módon jelezzék, ha közösségi oldalaikon fizetett tartalmat tesznek közzé. Ennek elfogadott és bevált módja, ha a poszt mellé hashtagelve odakerül a #reklám vagy a #hirdetés jelölés vagy a platform által biztosított reklámmegjelölési mód is megfelelő lehet.

Nem mindegy, ki mit és hogyan reklámoz

Fotó: Depositphotos

Annak, ha valaki mégsem jelöli meg, hogy reklámtartalmat készített, számos oka lehet. Horváth Ádám szerint az egyik a tájékozatlanság. Az influenszerkedés ma már egyre inkább szakmának tekinthető, hivatalos keretekkel. „Vannak, akik annak ellenére profi influenszernek tekintik magukat, hogy a GVH által előírt szabályokkal viszont nincsenek tisztában. Sok tartalomgyártó például nem tudja, hogy akkor is jelölnie kell a reklámtevékenységet, ha csak promóciós ajándékot kap: egy utazásra hívják meg és erről posztol vagy egy táskát küldenek neki tesztelésre” – tette hozzá a szakember.

Más kérdés, hogy önmagában a reklámra utaló hashtag mennyire hatékony figyelmeztetés egy látványos fénykép vagy izgalmas videó mellett. Tudatos internetezők persze ennyiből is képesek értelmezni egy-egy tartalmat, sőt, a legszemfülesebbek még a tartalom elolvasása vagy megnézése előtt végigszkennelik a posztot, nem bújik-e meg valahol egy reklám vagy hirdetés hashtag; de a közösségi oldalak közönsége nem csak tudatos nethasználókból áll.

Szerencsére a tudatosság fejleszthető, és ezt érdemes minél fiatalabb korban elkezdeni – mutatott rá Marinov Iván, a gyerekek médiatudatosságával és kritikai gondolkodásával foglalkozó Idea Alapítvány egyik munkatársa. Az árulkodó hashtagek felbukkanása azonban csak egy a sok szempont közül, amire érdemes figyelni.

Nem feltétlenül jelez reklámot, de mindenképp gyanút keltő, ha egy videó csupán egyetlen terméket mutat be, és azt erősen pozitív színben tünteti fel. Vagy ha a vásárláshoz egyedi kedvezményt ígér, netán pontosan megjelöli még a beszerzési helyet is. Gyanús lehet az is, ha egy adott márkával kapcsolatos „ajánlók” egyszerre jelennek meg több influenszernél – ez esetben jó eséllyel valamiféle influenszerkampányról lehet szó.