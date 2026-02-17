Ingyen jogosítványt adna a kormány a gyerekvédelemben élőknek

Jogosítvány megszerzésének támogatásáról szóló tervezettel rukkolt elő a Belügyminisztérium. A kormány.hu oldalon megjelent anyag a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatal felnőttek munkaerőpiaci esélyeinek előmozdítása érdekében az állam támogatást biztosít a fiatalok kormányrendeletben meghatározott kategóriás közúti jármű vezetői engedélyének megszerzéséhez.

A tervezet alapján 2026. március 1-jétől a fiatal „B” és „C” kategóriába sorolt járművek vezetésére jogosító vezetői engedélye, valamint a „C2 kategóriához kapcsolódóan a gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzéséhez az állam támogatást nyújt.

A támogatás alapján fizetik a fiataloknak az elsősegélynyújtási képzést és vizsgát (ezt az Országos Mentőszolgálat szervezi).

A elmélet KRESZ-vizsgát és képzést. A gyakorlati képzést B kategóriában maximum 35 óra, C kategóriában maximum 20 óra erejéig, és az egyszeri gyakorlati vizsga díját is fizeti az állam. A vezetői engedély és a GKI igazolvány árát szintén átvállalja az állam.