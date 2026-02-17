2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Közérdekű Gyermekvédelem Oktatás

Ingyen jogosítványt adna a kormány a gyerekvédelemben élőknek

Herman Bernadett
Herman Bernadett

Ingyen kaphatnának jogosítványt a gyerekvédelemben élő fiatalok. B és C kategóriásat is, hogy könnyebben el tudjanak helyezkedni. 

Jogosítvány megszerzésének támogatásáról szóló tervezettel rukkolt elő a Belügyminisztérium. A kormány.hu oldalon megjelent anyag a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatal felnőttek munkaerőpiaci esélyeinek előmozdítása érdekében az állam támogatást biztosít a fiatalok kormányrendeletben meghatározott kategóriás közúti jármű vezetői engedélyének megszerzéséhez.

A tervezet alapján 2026. március 1-jétől a fiatal „B” és „C” kategóriába sorolt járművek vezetésére jogosító vezetői engedélye, valamint a „C2 kategóriához kapcsolódóan a gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzéséhez az állam támogatást nyújt.

A támogatás alapján fizetik a fiataloknak az elsősegélynyújtási képzést és vizsgát (ezt az Országos Mentőszolgálat szervezi). 

A elmélet KRESZ-vizsgát és képzést. A gyakorlati képzést B kategóriában maximum 35 óra, C kategóriában maximum 20 óra erejéig, és az egyszeri gyakorlati vizsga díját is fizeti az állam. A vezetői engedély és a GKI igazolvány árát szintén átvállalja az állam. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újabb gesztust tesz a kormány a romáknak

Újabb gesztust tesz a kormány a romáknak

Emelkedhet a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíj összege, havi 40 ezer forint helyett 50 ezret kaphatnak a jól tanuló fiatalok. 

Rezsistop: megjelent a nyilatkozat, ne felejtse el kitölteni!

Rezsistop: megjelent a nyilatkozat, ne felejtse el kitölteni!

Elérhetővé váltak az online rezsistop nyilatkozatok – közölte az MVM hétfőn az MTI-vel.

Kiderült: ezzel árasztja el az ügyészséget az MNB-ügy

Kiderült: ezzel árasztja el az ügyészséget az MNB-ügy

Gyanúsítotti kihallgatás ugyanakkor még mindig nem volt, egy év távlatából.

Ezt ne felejtse el: lehet, hogy önnek is hívnia kell a vízórást

Ezt ne felejtse el: lehet, hogy önnek is hívnia kell a vízórást

Sok budapesti vízóráját kell cserélni.

Nagy felújításra készül a MÁV a fővárosban

Nagy felújításra készül a MÁV a fővárosban

A napokban megjelentek a szükséges közbeszerzési felhívások, 2026 nyarán felújítják a vasútvonalat a Kőbánya-Kispest és a Nyugati pályaudvar között.

Ásványvizeket hívtak vissza: ha ön is vett ilyet, ne igya meg!

Ásványvizeket hívtak vissza: ha ön is vett ilyet, ne igya meg!

Nem volt minden rendben a vizekkel.

Hiába jött a 13. és 14. havi nyugdíj, egyre szegényebbek az idősek

Hiába jött a 13. és 14. havi nyugdíj, egyre szegényebbek az idősek

Szépen hangzik, hogy megőrzi az értékét a nyugdíj, és jön a 13. és 14. havi juttatás, de a valóságban mégis egyre szegényebbek a magyar nyugdíjasok. Jegyzet.

Veszély- és válsághelyzetben választhatunk április 12-én

Veszély- és válsághelyzetben választhatunk április 12-én

Felkerült a kormány honlapjára az a rendelettervezetet, amely szerint az Orbán-kormány a tömeges bevándorlás miatti válsághelyzetet újra meghosszabbítaná, ezúttal 2026. szeptember 7-ig. 

Hatósági jegyzőkönyveket hozott nyilvánosságra a Telex a Samsung gödi gyárával kapcsolatban

Hatósági jegyzőkönyveket hozott nyilvánosságra a Telex a Samsung gödi gyárával kapcsolatban

A Samsung gödi gyárában történt munkahelyvédelmi hiányosságokról a Telex közölt egy hosszú, tényfeltáró cikket. Szijjártó Péter és a vállalat is tagadja, hogy igazak lennének a lap állításai, amely azonban most nyilvánosságra hozta a Pest Megyei Kormányhivatal határozatait a kérdéses időszakból.

Merénylet Kanadában, kilenc ember és a támadó halt meg a lövöldözésben

Merénylet Kanadában, kilenc ember és a támadó halt meg a lövöldözésben

Tíz ember halt meg — köztük az elkövető is — miután egy nő kedden lövöldözni kezdett egy nyugat-kanadai középiskolában, majd magával is végzett — közölte a rendőrség.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168