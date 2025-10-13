Innováció és gazdaság viszonya: Nobel-emlékdíjat ért

„Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért” hárman, Joel Mokyr, Philippe Aghion és Peter Howitt kapta idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.

A díj egyik felét Joel Mokyrnak ítélték oda „a technológiai fejlődésen keresztüli fenntartható növekedés előfeltételeinek azonosításáért”, a másik felét pedig közösen Philippe Aghionnak és Peter Howittnak „a kreatív romboláson keresztüli fenntartható növekedés elméletéért”.

1969 óta 57 közgazdasági Nobel-emlékdíjat adtak ki. A legfiatalabb Esther Duflo volt, aki 46 évesen vehette át a kitüntetést 2019-ben, a legidősebb pedig Leonid Hurwicz volt, aki 2007-ben 90 évesen lett díjazott.