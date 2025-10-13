Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Közérdekű

Innováció és gazdaság viszonya: Nobel-emlékdíjat ért

mfor.hu

Hárman kapták idén a közgazdasági Nobel-emlékdíjat.

„Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért” hárman, Joel Mokyr, Philippe Aghion és Peter Howitt kapta idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.

A díj egyik felét Joel Mokyrnak ítélték oda „a technológiai fejlődésen keresztüli fenntartható növekedés előfeltételeinek azonosításáért”, a másik felét pedig közösen Philippe Aghionnak és Peter Howittnak „a kreatív romboláson keresztüli fenntartható növekedés elméletéért”.

1969 óta 57 közgazdasági Nobel-emlékdíjat adtak ki. A legfiatalabb Esther Duflo volt, aki 46 évesen vehette át a kitüntetést 2019-ben, a legidősebb pedig Leonid Hurwicz volt, aki 2007-ben 90 évesen lett díjazott.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Állandósult a Tisza-előny, nem tud faragni a Fidesz

Állandósult a Tisza-előny, nem tud faragni a Fidesz

Nem csökkent a Tisza Párt jelentős előnye a 21 Kutatóközpont októberi felmérése szerint, bár kevesebben számítanak Magyar Péterék győzelmére, mint a nyáron.

Veszélyben a Sziget Fesztivál? Karácsony Gergely levelet kapott

Veszélyben a Sziget Fesztivál? Karácsony Gergely levelet kapott

Bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, miután a Sziget Zrt. vezérigazgatója levélben kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán. A fesztivál sorsa most a külföldi tulajdonos üzleti döntésein múlhat, a főváros azonban továbbra is kiállna a rendezvény folytatása mellett.

Két választást is rendeztek tegnap Magyarországon – itt vannak az eredmények

Két választást is rendeztek tegnap Magyarországon – itt vannak az eredmények

Kiskunfélegyházán újraválasztották polgármesternek a lemondott, a saját frakciója által is kritizált Csányi Józsefet.

Új pláza nyílik a jövő héten Budapesten

Új pláza nyílik a jövő héten Budapesten

A Zenit Corso Zuglóban, a Bosnyák tér mögött nyitja meg kapuit október 16-án.

Meghalt Mezey György

Meghalt Mezey György

84 éves volt.

Leszavazta a Fidesz a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről szóló javaslatot

Leszavazta a Fidesz a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről szóló javaslatot

Leszavazta a Fidesz a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről és a gyermekek napi étkezésére fordított díj emeléséről szóló javaslatot – jelentette be Jámbor András egy videóban.

Ők követik Karikó Katalint

Ők követik Karikó Katalint

Hárman kapják idén az orvosi Nobel-díjat.

Az MNB-pénzek nyomában: egy míkonoszi villa is Matolcsy Ádámhoz köthető

Az MNB-pénzek nyomában: egy míkonoszi villa is Matolcsy Ádámhoz köthető

A Telex által megismert dokumentumok bebizonyították, hogy a Míkonoszon lévő Villa Nicole luxusvilla Matolcsy Ádámhoz köthető.

60 éves férfi lövöldözött Sydneyben

60 éves férfi lövöldözött Sydneyben

A férfi húsz embert sebesített meg, egyet súlyosan.

Még mindig több százan várnak mentésre a Mount Everesten

Még mindig több százan várnak mentésre a Mount Everesten

Több mint 200 túrázó várja, hogy lehozzák a Mount Everest tibeti lejtőiről.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168