Közérdekű Iráni válság

Irán miatt már ezernél is több magyarnak kellene segítség

mfor.hu

Jócskán megugrott a nap elejéhez képest a konzuli védelemért folyamodók száma.

Szijjártó Péter Facebook-oldalára feltöltött videóban beszélt arról, hogy a Közel-Keleten kialakult válsághelyzet eszkalálódik, a Dubajban tartózkodó magyarok pedig közvetlenül is érintettek a helyzetben – közölte a külügyminiszter szavai alapján a 24.hu. A tárcaveeztő elmondása szerint a nap elején 371-en voltak, akik konzuli védelemre regisztráltak, mostanra ez a szám 1100 fölé emelkedett. Abu Dzabiban telefonon is elérhető a nagykövetség, de a Facebook-oldalukra is a lehető legfrissebb információkat töltik fel.

A helyzet azonban az, hogy jelenleg a légtérzár miatt nagyon korlátosak a lehetőségek, és egyelőre a hadi cselekmények, a támadások is elég kiszámíthatatlanok, viszont folyamatosan informálni fogjuk önöket a helyi hatóságoktól kapott tájékoztatásról. 

Hogy mit mondott pontosan a területért felelős miniszter, azt itt nézheti meg:

 

 

